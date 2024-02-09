Путин: Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Президент России подчеркнул, что готов обсуждать дальнейшее выстраивание дипломатических отношений.

Западу не удастся добиться стратегического поражения России. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«До сих пор шумели, кричали, что надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда», — заявил Путин.

Лидер России подчеркнул, что осознание этого факта пришло к тем, кто контролирует власть на Западе. Он добавил, что РФ всегда готова к диалогу касательно развития дипломатических отношений.

Путин также заявил, что в сложившейся геополитической обстановке виновата не Россия. Действия западных государств дестабилизировали ситуацию в мире. Однако так будет не всегда.

«Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — отметил президент.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ намерена добиваться разрешения украинского конфликта путем переговоров. Однако Владимир Зеленский своим указом фактически устранил потенциальную возможность диалога между странами.