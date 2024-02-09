Путин напомнил, откуда с исторической точки зрения образовалась Украина

Фото: Малаховский Александр, Репик Владимир / Фотохроника ТАСС

Российский лидер вкратце рассказал журналисту о том, как складывалась Киевская Русь.

Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Для этого американский журналист специально прилетал в Москву. Его визит в Россию вызвал зашкаливающий резонанс в мировом сообществе, а интервью с российским лидером ждали миллионы.

В самом начале беседы Путин рассказал Карлсону историю становления Украины. На это у российского лидера ушло почти полчаса. Но, как он сам отметил, без этой исторической справки обойтись нельзя.

Путин напомнил, что Российское государство возникло в 862 году, когда князь Рюрик из Скандинавии встал во главе Новгорода. В 882 году его приемник князь Олег пришел в Киев и отстранил от власти двух братьев из дружины Рюрика. После этого Россия начала развиваться, имея сразу два центра.

Из-за сложной последовательности престолонаследия, когда власть передавалась не напрямую от почившего правителя к сыну, а сначала к его братьям и далее, Русь была раздроблена и стала легкой добычей для империи, которую создал Чингисхан.

«Его преемники — Хан Батый — пришли на Русь, разграбили практические все города южной части, где был Киев и другие города… А северные города они сохранили часть своего суверенитета, чтобы платили дань в Орду. Потом с центром в Москве начало складываться единое российское государство. Южная часть русских земель, включая Киев, начала тянуться к другому магниту, к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое Литовское княжество», — напомнил Путин.

Как отметил президент РФ, княжество в те времена называли литовско-русским из-за большого количества граждан, которые разговаривали на русском языке. Так земли с Киевом оказались в составе Польско-литовского государства. Власти того времени активно занимались ассимиляцией русскоговорящего народа, убеждая людей, что они не русские, а раз живут на окраине страны, то «украинцы». Это происходило в XII–XIV веках.

«Первоначально слово „украинец“ означало, что человек живет на окраине государства, у края, или занимается пограничной службой. Это не означало какой-то особой этнической группы. Поляки всячески ополячивали и относились к этой части русских земель достаточно жестко, если не сказать жестоко. Все это привело к тому, что эта часть русских земель начала бороться за свои права. В 1654 году жители писали письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав», — рассказал Владимир Путин.

После того как Варшава оставила письма без ответа, жители русских земель обратились в Москву, чтобы та забрала их себе. Копии писем Богдана Хмельницкого московскому царю Владимир Путин подарил Такеру Карлсону в качестве доказательств.

Россия не сразу согласилась принять эти земли, однако в 1654 году по решению Земского собора они все же вошли в состав Московского царства. Вскоре началась 13-летняя война с Польшей. После заключения мира в состав России вошло все левобережье Днепра, включая Киев, а правобережье осталось за Польским государством.

Во времена Екатерины II Россия вернула себе все свои исторические земли, включая южную и западную части.

Идея независимости Украины начала продвигаться перед Первой мировой войной австрийским генштабом.

«Было стремление ослабить потенциального противника, создать себе благоприятные условия в приграничной полосе, и эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа — украинцы — начинала продвигаться австрийским генеральным штабом. Возникли теоретики, которые говорили о необходимости независимости Украины. Но, правда, все эти столпы украинской независимости говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией, они на этом настаивали», — отметил Владимир Путин.

После гражданской войны в 1921 году был подписан договор с Польшей, и западная часть современной Украины на правобережье Днепра снова перешла к польскому государству.

«При формировании Советского Союза, это уже в 1922 год большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которой до сих пор не существовало. При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований. Но почему-то основатель советского государства Ленин настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза», — отметил Путин.

Российский президент подчеркнул, что к землям Украинской ССР присоединили части, которые никогда ранее не назывались Украиной, например, Причерноморье, часть венгерских и румынских территорий.

«Украина, в известном смысле, искусственно государство, созданное по воле Сталина», — подытожил Путин.