Запаниковали: в Белом доме после интервью Путина призвали американцев «не верить его словам»
В Белом доме после интервью Путина призвали американцев «не верить его словам»
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Фото: Reuters / Jonathan Ernst
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Очевидно, что журналист Такер Карлсон совершил на Западе прорыв информационной блокады.
Белый дом призвал американцев не верить ничему, что говорит президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на недавнем брифинге, передает Daily Mail.
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«Любой, кто смотрит это интервью, должен обязательно помнить, что вы слушаете Владимира Путина. Не стоит принимать за чистую монету все, что он говорит», — отметил Кирби.
Он также добавил, что народ США якобы прекрасно осознает, кто на самом деле виноват в конфликте. По его словам, «на Капитолийском холме продолжается сильная двухпартийная поддержка поддержки Украины». Однако на деле же финансовой поддержки нет уже с прошлого года.
Такер Карлсон, в свою очередь, придерживается иного мнения. Он заявил, что большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине, поэтому назвал своим журналистским долгом взять интервью у российского лидера. Такер подчеркнул, что его сограждане имеют полное право знать правду о конфликте, «в который вовлечены».
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