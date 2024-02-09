Запаниковали: в Белом доме после интервью Путина призвали американцев «не верить его словам»

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

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Очевидно, что журналист Такер Карлсон совершил на Западе прорыв информационной блокады.

Белый дом призвал американцев не верить ничему, что говорит президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на недавнем брифинге, передает Daily Mail.

«Любой, кто смотрит это интервью, должен обязательно помнить, что вы слушаете Владимира Путина. Не стоит принимать за чистую монету все, что он говорит», — отметил Кирби.

Он также добавил, что народ США якобы прекрасно осознает, кто на самом деле виноват в конфликте. По его словам, «на Капитолийском холме продолжается сильная двухпартийная поддержка поддержки Украины». Однако на деле же финансовой поддержки нет уже с прошлого года.

Такер Карлсон, в свою очередь, придерживается иного мнения. Он заявил, что большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине, поэтому назвал своим журналистским долгом взять интервью у российского лидера. Такер подчеркнул, что его сограждане имеют полное право знать правду о конфликте, «в который вовлечены».

Путин: Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году. По словам президента России, все осуществила вооруженная оппозиция при поддержке ЦРУ.