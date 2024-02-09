Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
Путин: Россия введет войска в Польшу только при нападении европейской страны
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Фото: Красильников Станислав / ТАСС
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Такое может произойти только в одном случае.
Россия может направить свои войска в Польшу лишь в одном случае. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам лидера России, подобный вариант возможен только в случае нападения на РФ европейской страны. Никакой иной причины для такого развития события быть не может.
«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов», — подчеркнул президент.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные политики начали осознавать невозможность стратегического поражения России. Как отметил Путин, РФ готова к диалогу касательно развития дипломатических отношений в будущем. Он также добавил, что рано или поздно ситуация в мире стабилизируется.