«Против него»: введет ли Евросоюз санкции в отношении Такера Карлсона

ТАСС: Евросоюз не обсуждает санкции против Карлсона за интервью с Путиным

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тем временем весь мир ожидает выхода интервью с президентом России. До этого события остаются уже считанные часы.

Евросоюз не обсуждает санкции против американского журналиста Такера Карлсона, который несколько дней находился в Москве и взял интервью у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Прежде в западной прессе появилась информация о том, что журналист может попасть под санкции Евросоюза после проведенного интервью с президентом России. Однако в ЕС такие сообщения опровергают.

«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», — сказал собеседник агентства.

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Тем временем Карлсон сообщил, что интервью с Путиным будет опубликовано в два часа ночи по московскому времени 9 февраля. Известно, что интервью будет размещено в социальной сети X и на сайте журналиста TuckerCarlson.com.

Журналист отмечал, что большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине, поэтому назвал своим профессиональным долгом взять интервью у Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что съемочная группа Такера Карлсона выселилась из отеля в Москве.