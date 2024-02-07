Журналиста Такера Карлсона заметили в московском «Ашане»

Фото: JUSTIN LANE / ТАСС

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В этот же день американский журналист посетил заведение фастфуда «Вкусно и точка».

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в одном из магазинов торговой сети «Ашан» в Москве. Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

На фотографиях видно, как журналист рассматривает в магазине содержимое полок с продуктами. Карлсон, судя по выражению его лица, лично убедился в том, что западные санкции не повлияли на наличие товаров в российских магазинах. Не исключено, что он намерен и этот факт донести до американцев, которым их СМИ говорят об обратном.

До этого журналист посетил заведение фастфуда «Вкусно и точка» — аналог ушедшего из РФ McDonalds — и попробовал там бургер.

Разговор о важном: Такер Карлсон раскрыл детали интервью с Путиным

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Журналисты прогнозируют, что оно будет опубликовано 8 февраля. Однако официального подтверждения этой информации нет. Известно, что интервью будет размещено в социальной сети X и на сайте журналиста TuckerCarlson.com.