Фото: Reuters / STRINGER

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Как это отражается на ходе боевых действий?

Украинские боевики ощущают острую нехватку оружия, боеприпасов, техники и живой силы. Так, на один их снаряд приходится десять российских. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинских силовиков.

«Украинские войска находятся в невыгодном положении из-за нехватки всех видов техники. <…> Наиболее острая нехватка ощущается в артиллерии: российские войска обгоняют украинцев примерно на десять снарядов на каждый выстрел», — говорится в публикации.

Запасы живой силы и вооружения сильно истощились после провала контрнаступления, проводящегося летом 2023 года. Теперь ВСУ приходится вести оборонительную борьбу. Этот дефицит стал отражаться на ходе боевых действий сейчас, до наступления последствий сокращения помощи Украине от США.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Европейского союза закончилось оружие для Украины.