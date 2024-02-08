Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Провал армии Киева только усиливает нежелание людей участвовать в боевых действиях.

На Украине разгорелся конфликт между боевиками ВСУ и гражданским населением, которое не хочет гибнуть на фронте. Об этом написала украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского издания The Spectator.

«Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо. Солдаты не могут понять, почему это должна быть только их война и почему остро необходимые подкрепления не прибывают в больших количествах», — говорится в материале.

В то же время мирные украинцы надеялись, что им не придется участвовать в конфликте. Они пытались различными способами избежать во время призыва отправки на фронт. Отмечается, что не меньше 25 тысяч мужчин покинули Украину в тот момент и еще 18 тысяч призывников поймали на границе.

Как объяснила Моренец, украинцы расценивают отправку на фронт как «билет в один конец». Боевики находятся там до своей гибели или ранения. Из-за этого армия истощается, а конфликт между ВСУ и гражданскими продолжает нарастать.

«Это порочный круг: чем сложнее становится на линии фронта, тем больше мирных жителей хотят этого избежать, и тем острее нехватка личного состава», — добавила журналистка.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.