В МИД сообщили о начале работы по организации конкурса «Интервидение»

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Музыкальное состязание может пройти уже в этом году.

МИД РФ помогает организаторам конкурса «Интервидение» в налаживании международных контактов. Таким заявлением поделился Александр Алимов — директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям ведомства.

Он добавил, что сейчас наблюдается повышенный интерес к будущему мероприятию. В настоящий момент решаются как творческие, так и организационно-технические вопросы с партнерами из-за рубежа. В России уверены, что мероприятие будет успешным.

«МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу», — отметил Алимов в беседе с агентством РИА Новости.

Он добавил, что китайской стороной был назначен человек, который отвечает за участие Поднебесной в мероприятии. Сейчас ожидаются подобные шаги от других государств.

Музыкальный конкурс «Евразиявидение+» («Интервидение») предложила создать в прошлом году министр культуры Ольга Любимова. Затею оценил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он намерен сделать мероприятие ежегодным.

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