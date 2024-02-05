«Нет оригинальности»: продюсер Дзюник об украинских представителях на Евровидение-2024

Продюсер Дзюник: у украинского дуэта на Евровидение-2024 нет идентичности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ruslan Kanuka; Личный архив Леонида Дзюник; 5-tv.ru

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Музыкальный эксперт раскритиковал дуэт от Украины, который поедет на международный конкурс. Что с ними не так?

Весной этого года состоится музыкальный конкурс «Евровидение-2024». Масштабное международное состязание пройдет в Швеции в городе Мальме. Россия от участия отстранена. А от Украины уже выбраны представители. Ими стали Алена Савраненко (псевдоним Alyona Alyona) и Яна Шемаева (псевдоним Jerry Heil) с песней Teresa & Maria.

Савраненко очень напоминает победительницу 2018 года Нету Барзилай от Израиля. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал, есть ли место подражанию от украинских представителей.

«Если отбросить политику, нужно отдать должное украинским певцам. Голоса у них, бесспорно, очень сильные. Но у них нет оригинальности, нет выражения национальной идентичности», — считает музыкальный эксперт.

Рассмотрев всех победителей музыкального конкурса, можно увидеть, что у них была индивидуальность, оригинальность. Анализируя же украинский дуэт, становится понятно, что украинцы хотят влиться в единую европейскую семью. У них нет идентичности, они только копируют и пародируют ярких музыкантов из Европы, считает Дзюник.

На международном музыкальном конкурсе нужно показывать свою культуру, привносить что-то новое и интересное. Композиция украинского дуэта очень похожа на песню Софии Ротару «Родина моя».

По словам продюсера, Украина пытается всеми силами внедриться в Европу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто представит Украину на Евровидение-2024.