«Выполняет обещания»: Дуда оценил шансы Трампа закончить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Лидер Польши сослался на свой опыт работы в экс-президентом Штатов.

Бывший президент США Дональд Трамп относится серьезно к тому, что говорит, он держит слово. О таком опыте работы с ним заявил лидер Польши Анджей Дуда в беседе с журналистами в Руанде.

По его мнению, Трамп точно сможет завершить конфликт на Украине за сутки в случае переизбрания.

«Я могу сказать исходя из моего личного опыта как президента Польской Республики, который работал когда-то с президентом Дональдом Трампом, когда он реализовывал свой первый президентский срок. То, что он обещал мне, то было выполнено», — сказал он.

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До этого Дональд Трамп заявлял, что если бы пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей, как заявил экс-президент. Он считает, что ладит с другими мировыми лидерами гораздо лучше, чем действующий лидер США Джо Байден.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили в том числе и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о возможностях Трампа остановить конфликт на Украине.