Трамп лишился политического иммунитета по делу о вмешательстве в выборы

Суд в США отказал Трампу в иммунитете по делу об отмене выборов 2020 года

Фото: Reuters / MARCO BELLO

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Политик намерен обжаловать решение суда.

Бывший президент США Дональд Трамп лишился иммунитета в уголовном деле, где проходит обвиняемым по делу о вмешательство в выборы в 2020 году. Как сообщает CNN, соответствующее решение вынес федеральный апелляционный суд. Политик, в свою очередь намерен обжаловать это решение.

«Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, обладая всеми средствами защиты, присущими любому другому обвиняемому по уголовному делу. Но любой иммунитет, который мог защитить его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования», — говорится в решении суда.

Официальные обвинения Трампу и «группе связанных лиц» были предъявлены в августе 2023-го. Прокурор полагает, что политик пытался повлиять на результаты президентских выборов, в которых победил в итоге действующий глава США Джо Байден. Также миллиардера обвинили в организации штурма Капитолия.

Сам Трамп называет все уголовные дела против него фальсификацией, которая предпринимается американскими властями, чтобы убрать конкурента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон предвидит, что власти США еще захотят сделать с Трампом.