Правительство окажет помощь россиянам, потерявшим дома из-за обстрелов ВСУ

Фото: Павел Колядин / ТАСС

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Речь идет о тех, кто проживает на приграничных с Украиной территориях.

Россияне, которые потеряли свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, смогут получить от государства земельные участки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства, которое уже подписано.

Отмечается, что раньше земельные участки выдавались льготным категориям граждан и лишь один раз. Согласно постановлению, принцип однократности теперь учитываться не будет.

Документ также регулирует ситуацию, при которой пострадавшие семьи получали новые дома, а законных оснований для предоставления им земельных участков под этими домами не было, если ранее они уже воспользовались таким правом.

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают террористические атаки на приграничные российские регионы. Под обстрелы попадают Белгородская, Брянская и Курская области, беспилотники также фиксировались в Калужской, Тульской и Орловской областях.

Так, во вторник, 6 февраля, боевики киевского режима обстреляли поселок Задорожный Краснояружского района в Белгородской области. В трех населенных пунктах были повреждены дома и линии электропередачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.