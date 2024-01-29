Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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На месте уже работают аварийные службы региона.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали при помощи дрона-камикадзе село Тишанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

Гладков уточнил, что пострадавших в результате нет, однако повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль. На месте уже работают оперативные и аварийные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник противника пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославсколй области, однако попытка была пресечена.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.