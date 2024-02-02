Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 февраля

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 5 по 11 февраля.

Солнечная энергия разливается по Водолею и наполняет духом независимости, стремлением к реализации потенциала. Открытость новому, быстрое освоение прогрессивных технологий и альтруизм с легкостью воплощаются в жизнь и становятся частью общественных норм.

Главное — не поддаться провокациям Урана. Это чревато эпатажностью поведения и потерей разумных границ.

Быстрый и познавательный Меркурий также перемещается в родственную воздушную стихию Водолея и соединится с Плутоном. Мысли дополняются дерзновенной смелостью.

Усиливается влияние слов, деловых договоренностей, дара убеждения и умения добиваться своего. Проявляется максимальная свобода и защищенность самовыражения.

Авторитет на Юпитер склонен провоцировать на идеологические споры. Обилие новой информации создает ментальные перегрузки.

Знакомств будет много, они станут завязываться быстро и легко. Но подчас окажутся «шапочными» и поверхностными.

В этот период возможно появление новых политических и общественных лидеров, научных деятелей, выдающихся спортсменов и меценатов. Также повышается эффективность в бизнесе, промышленности и производстве.

«Вижу цель — не вижу препятствий» — вот подходящий слоган на данном этапе. Приземленная Венера и Козерог призывают к сдержанности в чувствах и финансах. Зато проявляется дизайнерские талант и склонность к материальному творчеству.

При этом 10 февраля с новолунием Водолея наступает и Новый год Деревянного Дракона по китайскому календарю. Отпустите старое — и тогда ваша жизнь пойдет лучше.

Но 6, 8 и 10 февраля — время Луны без курса. Оно неблагоприятно для дел, нацеленных на конкретные долгосрочные результаты. А вот с 11-го числа интуитивно Луна в Рыбах открывает завесу подсознания и поможет осмыслению дальнейшего пути.

Овен — гороскоп на неделю

Стоит отложить решение финансовых вопросов, а также дела, касающихся коллективного творчества и взаимодействия с социальными группами. Потребует неординарного подхода ломка привычных стереотипов, резкая потребность в деньгах может быть связана с продвижением в интернете, покупкой электроники или вечеринкой с друзьями.

Телец — гороскоп на неделю

При продвижении по карьерной лестнице или выстраивании отношений с начальством ожидаются препятствия и сложности. Может преследовать упадок сил, снижение самооценки, повышение профессионального имиджа и деловой репутации происходит через работу над собой.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов любые правонарушения могут привести к нежелательным взаимодействиям с правоохранительными или налоговыми органами. По возможности стоит воздержаться от дальних поездок, запуска новых проектов, рекламных кампаний, решения юридических и судебных вопросов. При этом появляется возможность к развитию, выходу на новый уровень через философское отношение к жизни.

Рак — гороскоп на неделю

Чтобы избежать материальных потерь, не рискуйте брать кредиты и одалживать взаймы даже друзьям. Жизненные обстоятельства напрягают и вызывают болезненную реакцию на внешние процессы.

Помогут сбросить интенсивность физическая нагрузка, но с соблюдением техники безопасности, а также поход в баню.

Лев — гороскоп на неделю

Период неблагоприятен для сферы отношений, заключения договоров с вышестоящим лицами и организациями. Известные персоны могут быть втянуты в публичные скандалы. Поэтому минимум социальной активности — это лучшее, что может сейчас с вами случиться.

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Дева — гороскоп на неделю

Дев окружает недоразумение на работе или вдали от дома, во время путешествий или командировок. Студенты могут вступать в конфликт с кем-то из преподавателей.

Вероятность оказаться жертвой интриг или служебного разбирательства высока, но можно избежать сложностей, если провести эти дни дома. И никуда не ездить, а также перестать искать недостатки у других.

Весы — гороскоп на неделю

Любовные дела могут принести разочарования и даже стресс, а стремление завязать новые романтические отношения превращает вас в охотника за жертвой.

Возрастает риск форсмажорных ситуаций на отдыхе, во время занятий спортом. Во избежание травм следует беречь область грудной клетки, верхнюю часть спины и ребра.

Скорпион — гороскоп на неделю

Раздоры, возникающие с членами семьи и близкими родственниками из-за недвижимости и имущества, могут стать достоянием общественности и принести скандальную популярность. Арендаторы склонны к разрыву договоренностей. Переключитесь с социальной сферы на общение с друзьями и близкими по духу людьми.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы проявляют беспокойство, нервозность, хаотичность мышления. На работе возникают подковерные игры, создающие нездоровую обстановку взаимодействия с окружающими. Внимание на одном конкретном деле поможет сохранить внутренний баланс.

Козерог — гороскоп на неделю

Вам сейчас несвойственна романтика, мягкость сердечных в отношениях, упадок творческой энергии, недовольство собой, желание отдохнуть от своих чад и возлюбленных склоняют к чрезмерным тратам на собственный отдых. Участие в азартных играх, аукционах, биржевых операциях также не сулят выгоды.

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Водолей — гороскоп на неделю

Бытовые, домашние дела не вызывают энтузиазма. Возможно обострение различных комплексов, страхов и тревожных состояний, связанных с детскими годами или переживаниями за близких.

Захочется на это время спрятаться от мира и поразмышлять о своей жизни, найти контакт с душой. Лучшее, что вы можете сделать для себя, это отдохнуть и насладиться тем, что дарует судьба.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб склонность к ошибкам и искажение информации могут повлечь потерю важных документов, телефонов. Стоит воздержаться от купли-продажи транспортных средств и гаджетов.

Не исключено, что в отношениях с родственниками, деловыми партнерами, одноклассниками возникнут недопонимание и даже интриги. Акцент — на внутреннем мире, найдите в себе тишину.

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