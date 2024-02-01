Готовьтесь к романтике: прогноз Таро на февраль 2024 года

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет второй месяц в году.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на декабрь 2023 года.

Основная энергия недели в феврале 2024 года (Карта Таро — Рыцарь Кубков)

Карта Таро - Рыцарь Кубков. 5-tv.ru

Рыцарь Кубков несет в себе энергию романтичности. В феврале готовьтесь к проявлению чувств и любовному порыву. Карта говорит о том, что следует открыть энергию в своем сердце.

Есть и минусы. Февраль может сопровождаться истериками и переменами настроения, но карта говорит о том, что надо двигаться в сторону чувств и романтики.

Также в феврале празднуют День всех влюбленных. Карта и подтверждает эти чувства.

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Прогноз финансов недели на февраль 2024 года (Карта Таро — Маг)

Карта Таро - Маг. 5-tv.ru

Маг — это прекрасная карта, которая говорит о том, что все получится, надо просто захотеть. Еще важно видеть перед собой цель. Это может быт какой-то объект или желание. В этом месяце в руках будут все инструменты, с помощью которых получится достичь своих целей.

У карты есть и минусы. Она может означать то, что некоторые люди готовы идти по головам и устранять конкурентов на пути к своим желаниям. Но если абстрагироваться от грязных игр, то 100% получится достигнуть успеха в финансовом плане в феврале. Маг будет способствовать этому.

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Личная жизнь в феврале 2024 года (Карта Таро — Паж Пентаклей)

Карта Таро - Паж Пентаклей. 5-tv.ru

Паж Пентаклей оповещает о том, что нужно разговаривать. Например, на работе не над боятся попросить повысить зарплату. Карта поможет решить материальный вопрос в этом месяце, но не стоит сразу же ждать быстрых результатов.

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Совет на февраль 2024 года (Карта Таро — Влюбленные)

Карта Таро - Влюбленные. 5-tv.ru

Влюбленные очень сильная карта, которая несет в себе положительную энергию. Она говорит о романтических порывах. В феврале нужно раскрыть свою сердце и наполнить его любовью. Стоит обращать внимание на предоставленные варианты и обязательно постараться совершить правильный выбор. Для решения таки делам нужно обратиться к своему сердцу.

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