«Небо завоевывает землю»: китайский гороскоп на декабрь 2023 года

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Последний месяц в году не обходится без сюрпризов. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на декабрь 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Декабрь обладает весьма динамичными энергиями. Большая часть декабря — это месяц деревянной крысы, первый месяц из большого цикла в 60 месяцев, который охватывает пять лет. Поэтому этот декабрь будет важен, он приоткрывает нам дверь в новое время.

В китайском календаре начало и окончание месяцев смещено, поэтому начало декабря относится еще к месяцу уходящего цикла, водной свинье. Время подведения итогов, вынужденного недеяния, благодарности уходящему периоду. А вот начиная с 7 декабря мы почувствуем смену тенденций, энергий.

Это время динамики, активности, постоянных социальных контактов. Могут возникать недопонимания, особенно если в вашей карте есть кролик или сочетание кролик-крыса.

Месяц обретает структуру «Небо завоевывает землю» — в делах могут быть препятствия, ссоры и недопонимания. Поэтому избегайте импульсивных решений: декабрь будет располагать к этому, но задача стараться вовремя остановиться и посмотреть на события взглядом постороннего человека — это высшее искусство, которому учат китайские мудрецы.

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Гексаграмма месяца кунь — 2. указывает на усердие, исполнение, на мать семейства. Отличный месяц для того чтобы вспомнить о родителях, проявить заботу о матери, бабушке и женской половине семьи.

Сразу два дня без богатства советуют нам отложить кошелек и любые финансовые операции в сторону на второй неделе декабря — чтобы не расстраиваться из-за сбоев в системах, ошибок в подсчетах и прочих неточностей. 4 и 6 декабря переключите свое внимание с финансов на другие вопросы.

Последите за здоровьем в дни болезней — 6, 10, 19, 22, 23, 31 декабря. В эти дни может наблюдаться ухудшение самочувствия, и не рекомендуется посещать врача — чтобы избежать сбоев и неверных диагнозов.

В декабре будет две даты, которые рекомендуется сделать выходными вне зависимости от того, насколько масштабные планы у вас намечены — это 14 и 25 декабря, дни потери. Инициативы, идеи и все что начинается в этот день обречено просто растратить ваши силы, деньги и время.

Позитивные даты: 7, 9, 10, 13, 15, 16, 23, 27, 28 декабря. На эти дни можно планировать активность, встречи, покупки и важные дела, которых в месяц крысы обычно очень много.

Ну и ключевое событие каждого декабря — зимнее солнцестояние. Это особенный день, который исторически многие народы отмечали как начало нового года. Самая длинная ночь и самый короткий световой день трактовали как рождение света, рождение жизни, бытия, счастливое время, которое ложится в основу нового большого годового цикла. Этот день проводили в недеянии, духовных практиках, молитвах. То есть активные дела лучше переносить с 21 и 22 декабря.

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Согласно статистике китайского астролога Маргариты Богатовой, по судьбе зданий, заложенных в день солнцестояния, договоренностей, заключенных в эти дни, — все зависают, рушатся, не исполняются и претерпевают долгоиграющие мучительные перемены.

Интересно, что 31 декабря приходится на воскресенье и последний день 60-дневного цикла китайского календаря. А 2024 год начинается с понедельника и первого дня нового цикла — можно сказать, с чистого листа.

Маргарита Богатова отдельно отмечает, что в ночь с 31 декабря на 1 января Водный кролик от нас не уходит — он остается с нами вплоть до 4 февраля по солнечному календарю и даже немного дольше по Лунному календарю. Январь 2024 года все еще идет под флагом черного водного кролика. До него остается еще почти два месяца, поэтому не спешите покупать сувенирные фигурки с изображениями дракона — они будут к месту не раньше февраля 2024 года.

Позитивные зоны внутри дома будут на юго-западе, северо-востоке, юго-востоке и западе. А вот восточную часть дома постарайтесь оставить в тишине — активное присутствие, шум и ремонт в этой зоне рискуют внести негативную энергию в вашу жизнь.

Желаю вам насыщенного позитивными событиями декабря!