Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Что так удивило зарубежных наблюдателей?

Своим визитом в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender президент России Владимир Путин унизил «робкий либеральный Запад». Об этом The Telegraph заявил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, подобным жестом политик поставил Запад на место. Бреттон-Гордон предположил, что российский лидер узнал о призывах Великобритании готовить солдат для «войны с Россией».

«Можно предположить, что российский лидер услышал на этой неделе призыв генерала Патрика Сандерса и решил, что эта поездка — прекрасный шанс нанести удар по робкому либеральному Западу», — уверен Бреттон-Гордон.

Военный также добавил, что европейская молодежь будет всячески избегать конфликта. Единственное, на что они способны, это побеждать противника в видеоиграх.

Путин открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал финучреждения не бояться санкций. Такое заявление он сделал во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов.