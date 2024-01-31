Путин открыл новые медцентры в Донецке и Мариуполе

Фото, видео: РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Новые регионы страны планомерно развиваются по всем фронтам.

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития новых регионов по видеосвязи открыл протезно-ортопедический центр в Донецке, медцентр в Мариуполе, а также общежитие колледжа в Мелитополе.

В частности, жители Донецка получили возможность посещать специализированный ортопедический центр. В Мариуполе при этом открылся медцентр.

А в Мелитополе — общежитие для студентов колледжа. Кроме того, в Луганске сдали в эксплуатацию новый многоквартирный дом.

«Уверен, что вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы оказать помощь пациентам», — заявил Путин.

Президент добавил, что спасение жизней — одно из самых благородных занятий.

Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине будут отодвигать

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о возрождении Донбасса и Новороссии. Он призвал власти не пропускать ни одной мельчайшей детали при оказании помощи местным жителям.