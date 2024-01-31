Путин призвал финучреждения не бояться санкций и заходить в новые регионы

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Участниками свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе уже стали 75 предприятий.

Крупные отечественные банки не должны бояться санкций, им следует вести деятельность в новых регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов.

Он отметил, что участниками свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе стали 75 предприятий. Кроме того, на полуострове получилось создать более 42 тысяч рабочих мест.

«Вот что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег. Они нас услышат наверняка. Бояться нечего, все и так-то, чего боялись, раньше санкций, все уже случилось, чего бояться-то?» — задался вопросом Путин.

Встреча Путина с доверенными лицами в Москве. Главное

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел встречу с главой правительства Михаилом Мишустиным и обсудил с ним вопросы экономики.

Власти, в частности, считают, что показатель роста ВВП страны может оказаться выше 3,5% при тщательном подсчете. Кроме того, по словам Путина, в правительстве рассчитывают на то, что показатель инфляции в России в 7,4% удастся уменьшить.