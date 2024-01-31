Встреча Путина с доверенными лицами в Москве. Главное

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Это самые разные люди: герои СВО и артисты, спортсмены, ученые.

Услышать мнение людей, понять их проблемы и надежды, наладить обратную связь — такую задачу поставил перед своими доверенными лицами Владимир Путин. Сегодня он приехал в свой предвыборный штаб в Гостином дворе в Москве.

Доверенные лица — это самые разные люди: герои СВО и артисты, спортсмены, ученые. С ними пообщался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

544 из 600 возможных доверенных лиц Владимира Путина собрались в Москве. Ученые, звезды экрана, легендарные герои спецоперации перед разговором с кандидатом в президенты собираются в компании по цеховому признаку: ученые — с учеными, артисты — с артистами, спортсмены и тренеры.

«Кроме Владимира Владимировича Путина, никого не вижу на должности президента Российской Федерации», — сказал Герой России, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Мерген Донгак.

«Здесь огромное количество узнаваемых людей, людей знаковых, то есть людей, которых принято называть, ну не знаю, как там точно, лидерами общественными. То есть люди — узнаваемые, к которым прислушиваются. И в этом смысле, я думаю, что это очень представительная аудитория. Очень важная для правильного, стабильного развития государства, для обеспечения нашего кандидата, так сказать, полной поддержкой общества во всех его самых широких слоях», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт», доверенное лицо кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина Михаил Ковальчук.

«Мы продолжаем оставаться артистами, музыкантами, значит, соответственно, как мы выступали перед нашей аудиторией, так мы будем продолжать выступать. Мы продолжим нашу основную деятельность. Я думаю, что этим мы помогаем нашему кандидату», — считает заслуженный артист РФ, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Александр Ф. Скляр.

Владимир Путин как раз и говорит об этом — важен каждый. Мнение, конкретные дела, обратная связь.

«Мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны. В укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности. Причем по всем векторам, по всем направлениям. Это касается экономики, технологий, здравоохранения, социальной сферы в самом широком смысле этого слова, повышения уровня обороноспособности, безопасности и положения на международной арене. И в целом все поставленные задачи — ну не все, но подавляющее большинство задач, которые мы формулируем как основные, — решаются. В том числе и благодаря вашей поддержке», — сказал Путин.

Участники встречи говорят о болевых точках, что их лично беспокоит прежде всего. Например, о культуре, именно она — основа любого народа.

В зале много людей искусства, им эта тема крайне близка. Сопредседатель предвыборного штаба Владимир Машков говорит, что нужна работа над культурой «сверху», у Путина — особое мнение.

«Нам нужны какие-то фундаментальные реперные точки, которые единообразно будут пониматься и которые будут восприниматься обществом как безальтернативные. Вот есть (в самом хорошем и прямом смысле этого слова — Прим. ред.) любовь к Родине, по-другому патриотизм называется. Но как Родину не любить? Это все равно что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое — с Родиной. Вот есть такие вещи, которые должны быть заложены прямо в подкорку. Одного управления по внутренней политике Администрации президента явно недостаточно», — заметил Путин.

У разговора в Гостином дворе очень конкретное практическое значение. Доверенные лица могут заниматься агитацией, помогать кандидату вести избирательную кампанию и вносить свои предложения, встреча в Гостином дворе — как раз для живого общения и дискуссии.

Самое главное — это одна команда. Представители разных профессий объединяют усилия ради нашего будущего.

«Если люди друг другу не верят, и мы видим, что сегодня у наших противников этого доверие. То есть они живут по принципу: „Умрите сегодня, а я — завтра“. У нас же, наоборот, формула „русский русскому помоги“. Независимо от того, кто протягивает руку: хоть дагестанец, хоть тувинец, хоть якут, бурят, чеченец», — отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Первостепенная задача –это работа с населением. Сделать все для того, чтобы бороться с провокациями, доносить правильную информацию до нашего населения, и на собственном примере показывать, что от голоса каждого из нас много что зависит в этой стране», — сказал народный артист РФ, доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина Эдгард Запашный.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В его поддержку волонтеры предвыборного штаба собрали 3,5 миллиона подписей при необходимом минимуме в 300 тысяч — это в десять раз больше необходимого.