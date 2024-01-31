Путин подписал закон о компенсации за несвоевременную выплату зарплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Кто может претендовать на дополнительные средства?

В России расширили права сотрудника по получению компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату. Указ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным 30 января, опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно новым поправкам в Трудовом кодексе, работодатель теперь обязуется выплатить компенсацию тем сотрудникам, которые не получили свою зарплату в указанный в договоре период. Кроме того, соответствующее право было признано судом. Размер компенсации зависит от невыплаченной суммы со следующего дня, когда должна была прийти зарплата.

«Поправками предлагается дополнить статью 236 Трудового кодекса указанием на то, что проценты (денежную компенсацию) за каждый день просрочки надо выплачивать также в том случае, если причитающиеся работнику выплаты не были начислены своевременно», — отметила ранее замглавы Минтруда Елена Мухтиярова на пленарном заседании Госдумы.

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