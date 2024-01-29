Вверх по карьерной лестнице: как грамотно попросить прибавку к зарплате

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Оказывается, на принятие решения влияет даже дата.

Каждый работник, вне зависимости от профессии, хочет получать как можно больше денег. Как гласят результаты исследования, опубликованные сайтом KP.RU, большинство работодателей считают, что сотруднику следует просить прибавки не чаще, чем раз в год, а еще лучше — сначала доказать делом, что он достоин зарабатывать больше. Но по каким критериям начальство решает, кому увеличивать получку?

Большинство работодателей отметили, что дополнительных выплат достойны работники, которые берут на себя дополнительные обязанности и достигают профессиональных успехов. Да и подходить к разговору о повышении зарплаты стоит с умом. Важно уметь обосновать свою ценность для компании и уверенно аргументировать свою позицию. Не переоценивайте себя — просите прибавку только если вы действительно достигли успехов на фоне других сотрудников.

Также важно правильно рассчитать время для разговора — не ждите, пока в бухгалтерии утвердят бюджеты на год, так как в таком случае вы вряд ли получите хоть что-то. Заранее узнавайте у руководства, какие возможности для продвижения по карьерной лестнице есть на данный момент, и пользуйтесь ими с умом.

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