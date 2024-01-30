«Оскорбительно»: что вывело Джона Кирби из себя во время брифинга в Белом доме

Fox: Джон Кирби вышел из себя в Белом доме при разговоре с журналистом

Фото: MICHAEL REYNOLDS / ТАСС

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На встрече с журналистами была поднята тема о действиях США на Ближнем Востоке. Что так не понравилось американскому чиновнику?

Резкая перепалка возникла между координатором по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джоном Кирби и журналистом «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт. Разговор перешел в перепалку во время брифинга, сообщает Fox News.

По информации издания, на встрече была затронута тема действий США на Ближнем Востоке. Как отметила Халкетт, американцы недовольны приказами своего лидера Джо Байдена, который, как предполагается, мог отдать приказ об ударах по хуситам в Йемене без одобрения Конгресса.

Это и вывело на раздражение Кирби. По его словам, Байден имеет право отдавать приказ об ударах без одобрения Конгресса, поскольку это не противоречит Конституции. Еще более раздраженным он стал после слов журналиста о том, что американцы недовольны этим.

Обстановка, как пишет издание, «еще больше обострилась», когда Халкетт задала вопрос, учитывает ли глава Белого дома свой политический рейтинг при изучении вариантов действий на Ближнем Востоке. В этот момент Кирби перебил журналистку и указал на то, что Байден не ориентируется на опросы и политические календари, поскольку речь идет о защите страны.

Любое предположение об обратном Кирби назвал «оскорбительным».

Резкий обмен мнениями удалось прервать лишь пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, которая помешала дальнейшему развитию разговора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы США нанесли новый удар по Йемену, целью стали две противокорабельные ракеты, принадлежащие хуситам.

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Конфликт начался с ноября 2022 года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе. Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа. Позднее США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена.

Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.

Россия осудила действия США и Великобритании, назвав их нелегитимными. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, атака стран стала угрозой миру и безопасности.