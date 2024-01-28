Время на исходе: провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией

The Telegraph: нехватка огневой мощи у ВМС Британии говорит о слабости перед РФ

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Выступившие в качестве партнеров США в ближнезарубежном конфликте солдаты Соединенного Королевства вынуждают Запад привлекать больше ресурсов. В чем скрывается основная слабость ВМС Великобритании?

Ни один британский корабль не смог нанести удар по наземным целям хуситов в Йемене из-за нехватки огневой мощи, что ставит под сомнение способность ВМС Великобритании противостоять России и создает дополнительные сложности для США. Соответствующую мысль озвучили журналисты газеты The Telegraph.

По рассуждениям британских репортеров, главной целью военно-морского флота Соединенного Королевства были ключевые сухопутные цели хуситов. Однако подготовка солдат и уровень технического вооружения не позволяет Великобритании наносить хоть сколько-нибудь стоящий урон по контрольным точкам Йемена. В свою очередь, слабость ВМФ страны подводит правительство к необходимости подключать авиацию, а армия США вынуждена частично перенимать ответственность на себя.

«Ни один из эсминцев или фрегатов Королевского флота не имеет возможности поражать наземные цели, в результате чего США должны наносить большинство ударов по целям хуситов», — отметили в статье.

По уверениям британского контр-адмирала в отставке Криса Пэрри, чьи слова приводит пресса, несостоятельность британского флота вскрыла другую, не менее острую проблему. По уверениям зарубежных экспертов, невозможность наносить эффективные удары по хуситам порождает неуверенность в надежности флота. Пэрри подчеркнул, что на сегодняшний день морская подготовка России и Китая значительно превосходит Великобританию по силе.

«Беспокойство заключается в том, что мы не можем идти нога в ногу с российскими и китайскими противниками, и мы будем видеть все больше и больше подобных проблем», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Йемен «обменялись» ударами в Красном море