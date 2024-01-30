Не терять бдительность: какие опасности могут скрывать QR-коды
Эксперт Волошин: мошенники используют QR-коды для обмана интернет-пользователей
Фото: Киселев Максим / ТАСС
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Мошенники с каждым годом становятся изобретательнее. Как не попасться на их уловки?
Мошенники могут использовать QR-коды для заманивания интернет-пользователей на фишинговые ресурсы или нелегальные сайты. Об этом предупредил Евгений Волошин — директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.ZONE.
По словам специалиста, у этого явления даже появился специальный термин — «квишинг». Волошин посоветовал переходить по ссылкам только из тех источников, которым вы доверяете.
«Самое главное — не терять бдительность и помнить, что мошенники любят маскировать свои ресурсы под сообщения от регуляторов, государственных служб или объявления о выгодных скидках и распродажах. И, конечно, если после перехода по QR-коду пользователя настойчиво просят указать свои данные», — предупредил специалист в беседе с «Известиями».
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Волошин добавил, что переходить можно только по QR-кодам из источников, которым вы полностью доверяете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой. Жертвам отправляют письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика.