Двойной обман: юристы из Петербурга обещали вернуть деньги, но оказались мошенниками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Жертве аферистов теперь придется обратиться к правоохранителям сразу с двумя заявлениями.

Юридическую фирму из Петербурга подозревают в афере. Сотрудники пообещали решить проблему клиента, пострадавшего от мошенников. Однако перестали выходить на связь после перевода денег за услуги, которые так и не были оказаны. Оказалось, что реквизиты, указанные на сайте, принадлежат закрывшейся компании, и даже фото сотрудников — фальшивка. Могут ли пострадавшие вернуть деньги? Выяснял корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Уже несколько дней Владимир настойчиво звонит по одному номеру, но на том конце провода лишь автоответчик вместо юриста, который обещал решить проблемы.

«Юридическая компания „Орион“ из Санкт-Петербурга. Я туда направил сообщение, через некоторое время мне позвонил юрист данной компании Савченко Александр Сергеевич, который сказал, что данный вопрос они могут решить через ЦБ», — рассказал пострадавший.

А вопрос в том, что месяц назад мужчина стал жертвой мошенников. Хотел быть инвестором, а в итоге потерял больше миллиона рублей. Начал искать адвоката, который поможет их вернуть, и тут на глаза попалась реклама юридической фирмы. Владимира Синькова убедили, что дело легкое, правда, для этого нужно открыть, так называемый, возвратный счет на определенном сайте.

Заключили договор. За услуги юристов клиент заплатил 33 тысячи рублей. Через несколько дней раздался звонок. Собеседник представился сотрудником Центробанка и сообщил приятную новость — всю сумму удалось вернуть.

«Я проверил возвратный счет, и видно было 33 тысячи, которые я туда положил. А впоследствии, когда они вывели мои денежные средства, я увидел всю сумму 1 300 000 тысяч рублей. Подозрения возникли у меня только после того, как они мне предложили заплатить налог 48 тысяч рублей», — объяснил Владимир.

Владимир отказался от сомнительных условий. Тогда сотрудник банка заявил, что других вариантов решения вопроса нет. С того момента на связь не выходит и псевдоюрист.

Компания, в которой якобы он работает, находится в Санкт-Петербурге, но по указанному в документах адресу такой фирмы нет. Зато нашей съемочной группе удалось связаться с владелицей бизнеса Зебунисо Мурадалиевой. По телефону она заявила, что компания уже давно не работает.

"Вы, наверное, что-то путаете, ну, потому что она уже закрыта как три года", — заявила собеседница.

"Мужчина нашел рекламу в интернете", — объяснил корреспондент.

"Нет никакой рекламы", - ответила она.

Но по документам фирма не ликвидирована. Работает и сайт компании. На главной странице тот самый юрист Савченко, до которого безуспешно пытается дозвониться Виктор Синьков.

Но, как нам удалось выяснить, на фото совсем другой человек — тоже юрист - Арег Оганесян из Краснодара. О том, что его изображение используют мошенники, он узнал после нашего звонка.

«Я не Александр Савченко, я Арег Оганесян. Я практикую в Краснодаре. В Санкт-Петербурге я даже ни одного дела не вел. Отношусь к этому негативно и планирую с этим бороться», — заявил юрист.

Эксперты уверены, что нести ответственность за обман клиента будет компания, чьи реквизиты указаны в договоре.

«Следует обратиться в суд с иском по закону „О защите прав потребителей“. По данному закону взыскивается не только основная сумма, которая была уплачена, но и штраф до 50% от взысканной суммы, а также возможна компенсация морального вреда», — рекомендовала адвокат и кандидат юридических наук Елена Сенина.

В полиции из-за потерянного миллиона Владимира Синькова уже возбудили уголовное дело. Теперь он планирует написать еще одно заявление — на псевдоюристов.