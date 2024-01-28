Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте все еще работают экстренные службы. Площадь возгорания увеличивается.

Спектакль отменили после пожара в московском Театре Сатиры. На месте все еще работают экстренные службы, сообщил источник 5-tv.ru.

Площадь возгорания увеличивается. Она уже достигла 300 квадратных метров, отметили в пресс-службе МЧС.

Распространяется молниеносно: эксклюзивные кадры с места пожара в Театре Сатиры в Москве

При ЧП из здания театра эвакуировали 50 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Точная причина случившегося устанавливается.

В дептрансе Москвы сообщили, что из-за возгорания временно будет перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.