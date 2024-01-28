Распространяется молниеносно: эксклюзивные кадры с места пожара в Театре Сатиры в Москве

В Москве горит Театр Сатиры на Триумфальной площади

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пламя уже охватило 200 квадратных метров, на место прибыли экстренные службы.

В Москве горит Театр Сатиры на Триумфальной площади. Эксклюзивными кадрами с места ЧП делится 5-tv.ru.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на крыше учреждения, горят деревянные перекрытия, ветер разносит дым по округе.

Площадь пожара уже достигла 200 квадратных метров, отметили в МЧС. На месте проводится экстренная эвакуация, работают пожарные расчеты.

По предварительным данным, пострадавших при возгорании нет.

Ранее 5-tv.ru раскрывал подробности пожара на Котельнической набережной в Москве.