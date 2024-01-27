Тела погибших при крушении Falcon 10 доставят в Россию 29 января

Фадеев: тела погибших в авиакатастрофе в Афганистане доставят в РФ 29 января

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua Kabul

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Авиакатастрофа случилось 21-го. Самолет выполнял санитарный рейс из Таиланда.

Тела россиян погибших в авиакатастрофе в Афганистане доставят на родину 29 января. Такой новостью поделился с 5-tv.ru руководитель оперативного отдела МИД РФ Алексей Фадеев. Он добавил, что в настоящий момент консульство оформляет необходимые бумаги.

«Эвакуацией тел занимается страховая компания. <…> Я знаю, что они должны прилететь в понедельник отдельным рейсом», — сообщил Фадеев.

Крушение самолета Falcon 10 в провинции Бадахшан произошло 21 января. Самолет выполнял санитарный рейс из Таиланда. На борту находились два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. Семейная пара погибла в результате катастрофы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пилота разбившегося Falcon 10 экстренно госпитализировали по возвращении в Москву. У мужчины мог случиться инфаркт. Сейчас он находится под наблюдением медиков.