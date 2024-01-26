«Начались проблемы»: выживший экипаж Falcon 10 рассказал о крушении в Афганистане

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Пострадавших в авиакатастрофе доставили в Москву. Им предстоит медосмотр, а после начнутся следственные действия.

Четверо выживших после падения самолета Falcon 10 в горах Афганистана сегодня вернулись в Россию. Среди уцелевших в авиакатастрофе — два пилота и два медика, они перевозили из больницы Таиланда семейную пару. В аэропорту Внуково россиян встречали родственники и журналисты, среди которых был корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Они не спали несколько суток, ожидая новостей о своих родных. И вот наконец самолет из Кабула, который вылетел еще вчера, благополучно приземлился во Внуково. Четверо россиян, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, выходят в зону встречающих и уже никто не сдерживает эмоции.

Первым на коляске вывозят пилота Дмитрия Белякова и сразу передают бригаде медиков. У него обморожены ноги — двое суток суток экипаж ждал помощи в горах, на морозе.

Его коллега Аркадий Грачев успевает пообщаться с журналистами. На лице раны и ссадины. Он рассказал о том, что произошло с самолетом за несколько минут до крушения.

«Мы уходили на Душанбе, не доходили. Начались проблемы, они усугубились, и вот мы пытались сесть на аэродром в Афганистане, но прежде чем туда сесть, надо было перемахнуть горы, там пики до семи километров, мы сели на четырех», — прокомментировал пилот.

Медик Игорь Сывороткин рассказывает, как добрался до ближайшего населенного пункта. Спускаться пришлось с четырехкилометровой высоты. Он рассказал о ЧП местным жителям. Те сразу откликнулись. Удалось вызвать спасателей для помощи остальным выжившим.

К слову, Игорь опроверг версию о возможном ограблении самолета и поблагодарил всех, кто не оставил россиян в беде.

«Я пришел в деревню. Попросил, чтобы за моими друзьями сходил поисковый отряд уже из местных жителей деревни. Потом постепенно в деревню стало все больше и больше съезжаться талибов. На утро прилетел уже спасательный отряд», — вспоминает врач.

В результате крушения погибли двое пассажиров — супруги Анна и Анатолий Евсюковы. Во время отдыха в Таиланде Анне стало плохо. Под аппаратом ИВЛ она лежала в местной больнице, однако требовалась срочная госпитализация в Москву. частный самолет Falcon 10 вылетел за Евсюковыми из столицы 19 января.

«Ну, то, что женщина умерла, было понятно сразу. Тело нашли уже на утро. В первую ночь не удалось ее найти», — прокомментировал Сывороткин.

Пилоты давно знают друг друга, а вот Falcon 10 для них в новинку. Обучение на джете они закончили только в прошлом году. Практически без опыта, так еще и без разрешения на коммерческие рейсы. Ведь у обоих летчиков свидетельства частных пилотов. Поэтому следствие допускает версию, что авиакатастрофа произошла по ошибке пилотов. Однако основной считается технические неполадки в отказе двигателя.

«Понимаете, то, что мы общались с пилотами. Потом, мы старались с ними не общаться. Опять же, потому что понятно, что это авиапроисшествие будет расследоваться», — рассказал медик Павел Попов.

Самолет принадлежит компании «Атлетик групп», у которой так же нет сертификации на выполнение воздушных перевозок. Соучредителем компании является бывшая жена пилота Аркадия Грачева. Ранее она уже отказывалась комментировать ситуацию журналистам.

Кто обеспечил этот рейс Евсюковым, разбирается следствие. По нашим данным, в документах значилось, что самолет возвращается в Россию пустым, на борту только пилоты. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Есть версия, что эвакуационный борт от «Атлетик групп» предоставила страховая компания, куда и обратилась семья, будучи в Таиланде.

Домой экипаж вернется в лучшем случае к вечеру. Пилота Дмитрия Белякова уже доставили в больницу, вместе с ним в карете скорой помощи уехала и жена. Остальным предстоит медосмотр, а потом начнутся следственные действия.