«Вызвал панику»: как Запад пришел в ужас из-за поездки Путина в Калининград

Telegraph: внезапная поездка Путина в Калининград вызвала панику в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Может НАТО пора понять, что президент России работает, а мир вокруг блока не крутится?

Внезапная поездка президента России Владимира Путина в Калининград напугала приграничные страны Евросоюза. Об этом пишет газета Telegraph.

«Путин <…> вызвал панику неожиданным визитом в Калининград среди стран ЕС», — говорится в публикации.

Своим неожиданным визитом Путин нарастил опасения насчет возможного вооруженного конфликта России с НАТО, поскольку в Евросоюзе боятся, что именно Калининград может стать очагом военных действий.

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Отмечается, что в момент приближения Путина к Балтийскому морю истребители у берегов шведского острова Готланд перешли в боевую готовность. По мнению газеты, российский лидер якобы «насмехался над странами Балтии», когда пролетал рядом с Эстонией, Латвией и Литвой.

Накануне, 25 января, Владимир Путин прилетел в Калининград для встречи со студентами университета имени Иммануила Канта. Он поздравил их, преподавателей и аспирантов с Татьяниным днем и сделал важное объявление относительно президентской стипендии.

После этого Путин провел рабочую встречу губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Стороны уделили особое внимание демографическому вопросу в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле объяснили, связана ли поездка Владимира Путина в Калининград с Североатлантическим альянсом. Он уже на протяжении многих лет посещает регионы и работает над их развитием.