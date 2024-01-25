Образование будущего: что Путин обсуждал со студентами в Калининграде

Путин заявил, что переход на новую систему образования в России будет плавным

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Глава государства посетил Балтийский федеральный университет.

Президентскую стипендию в России повысят до 30 тысяч рублей, правительственную — до 20. Важные заявления в День студенчества от Владимира Путина звучат в Калининграде.

Глава государства посещает Балтийский федеральный университет — на встрече со студентами президент рассказал, что высшее образование переходит на новую систему, но очень плавно. Про обучение будущего — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Самый западный федеральный университет — Балтийский — научное и образовательное острие нашей страны в Европе, которое должно стать еще острее. Путину показывают макет уникального кампуса будущего — его строительство уже в активной фазе.

— Сейчас стройка происходит ровно так, как выглядит вот этот макет. Это 110 тысяч квадратных метров новых площадей.

— Когда закончат?

— Октябрь 2025 года.

Суть неокампуса — в сплаве традиций и инновационного подхода. Классическая и хай-тек архитектура бок-о-бок, корпус биомедицины, институт высоких технологий, библиотека, общежития — все рядом.

Своеобразная демо-версия неокампуса — современное пространство Студхаус Балтийского университета. Здесь Путин встречается с теми, кому всего через пару лет предстоит осваивать новую образовательную среду.

Здесь студенты разных курсов, направлений подготовки, даже национальности. Но все пришли пообщаться с российским президентом, и у каждого — свой, вполне конкретный вопрос.

Сейчас высшему образованию в нашей стране — пристальное внимание. Больше 70% выпускников школ поступают в вузы, и студентов интересует — насколько это оправданно, при том, что на рынке все больше ценятся рабочие специальности.

«По отдельным направлениям деятельности и по рабочим профессиям, там уровень заработной платы сегодня достаточно высокий, скажем, водитель крана на каких-нибудь работах, где используется большая техника, зарплата начинается от 200-300 тысяч, прилично на сегодняшнее время. Те же самые рабочие, которые управляют сложной техникой, станки чипуют, тоже где-то от 100-200 тысяч. Но дело ведь не только в заработной плате, хотя это важно без всяких сомнений. Вопрос в том, чтобы человек чувствовал, вот сейчас я подойду к самому главному, постараюсь ответить на ваш вопрос. Чтобы человек чувствовал, что он занимается любимым делом и добивается результатов», — сказал Путин.

Поэтому государство продолжит поддерживать и развивать все виды образования. Президент объявил о повышении президентской стипендии для студентов — она составит 30 тысяч рублей, правительственная — 20.

А заодно заверил, что никакой дискриминации при приеме на работу для людей со старыми «болонскими» дипломами и новыми экспериментальными не будет.

«Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным. Разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет», — отметил президент.

Самое главное — вузовское образование должно стать еще более технологичным и современным. Как раз за счет строительства новых кампусов по всей стране.

«Таких кампусов мы наметили 25 до 2030 года. Сейчас уже восемь строятся. Первый этап 17 произошло, мы отобрали 17 проектов по всей стране. Вот, от Дальнего Востока до вас, до Калининграда. Значит, 17 отобрали, восемь уже реализуются, и еще девять готовятся», — поделился глава государства.

Но дело далеко не только в инфраструктуре и техническом оснащении самих вузов. Поддержка нужна и за их пределами — молодую студенческую семью, конечно, волнует жилищный вопрос.

«Владимир Владимирович, может быть, в Год семьи было бы очень символично внедрить новые меры поддержки для студенческих семей. Поддержите ли вы такие решения?» — спросил студент Александр Меньшинин.

«Я этим и занимаюсь постоянно. Садитесь, ребят, пожалуйста. Ну, во-первых, действительно это очень важно — создание семьи. Мы совсем недавно ввели материнский капитал на первого ребенка. Для чего это и для кого это сделано, именно для таких семей, как ваша. Именно для молодых семей, оно будет сейчас проиндексировано, где-то составит 630 с небольшим тысяч рублей, плюс на второго ребенка 860, по-моему, тысяч», — отметил Путин.

Детали поддержки и возможные новые меры Путин продолжит обсуждать с профильными министрами. После общения со студентами президент отправится в правительство Калининградской области.