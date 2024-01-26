Биограф Зеленского раскрыл детали мирных переговоров России и Украины

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Что стало причиной завершения диалога в Турции?

США, Великобритания и их союзники требовали от Киева принять условия Москвы во время проведения российско-украинских переговоров в 2022 году по урегулированию конфликта. Об этом написал журналист издания Time, биограф президента Незалежной Владимира Зеленского Саймон Шустер в своей книге The Showman. Выдержки приводит РБК.

Во время диалога обе стороны согласились, что единственным способом выйти из тупика является встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в одной комнате. При этом представители Москвы часто, указывая на небо, говорили, что только «босс» может принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам. Вместе с тем Зеленский столкнулся с давлением по поводу условий России.

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«Все они (западные власти. — Прим. ред.) понимали необходимость продолжать мирные переговоры и держать Зеленского в настроении вести переговоры», — пишет Шустер.

На процесс диалога повлияли события в Буче. Как заявлял глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в этот момент Киеву хотелось только одного — покинуть стол переговоров. Однако он сам в дальнейшем стал общаться по видеосвязи с российскими представителями на предмет урегулирования конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

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