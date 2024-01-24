Без еды и солнца: раскрыты подробности жизни Владимира Зеленского в бункере

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Журналист рассказал о тяжелых ночах, неудобной кровати и запасах алкоголя президента Украины.

С начала российской спецоперации жизнь президента Украины Владимира Зеленского изменилась. Время он проводит в подземном бункере, находящемся под его резиденцией в Киеве. Как Зеленский, похожий на зомби, начал там жить более припеваючи, рассказал журналист Time, биограф главы киевского режима Саймон Шустер в своей книге The Showman. Его слова приводят The Telegraph и Blooomberg.

Шустер провел с Зеленским один год и рассказал, как складывалась жизнь украинского президента. Самыми тяжелыми для него были ночи, вспоминает журналист. Кровать президента была не настолько широкой, чтобы ворочаться. Мешали спать и постоянно приходящие сообщения на телефон. В первые дни конфликта Зеленский будил всех.

«У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — говорил лидер Украины.

Еды почти не было в бункере. На встречах раздавали сладости, а на общей кухне лежали «мясные консервы с черствым хлебом». Отмечается, что один из министров несколько дней питался одним шоколадом.

Владимир Зеленский выглядел бледно из-за недостатка солнечного света и свежего воздуха. Он был похож на ходячий труп, пугал окружение свои видом.

Однако со временем жизнь в бункере стала налаживаться: Зеленский начал завтракать яичницей, а его подчиненным предоставили хот-доги, картофельные кнедлики, гуляш. Алкоголь никуда не делся, хотя запрет в стране на его продажу уже был. Президент сам наливал вино помощникам, которые сидели с ним за столом.

А еще в укрытии появились гантели и штанга, Зеленский занимался спортом по ночам. В дальнейшем уже жители бункера обзавелись столом для пинг-понга. Немногие могли победить Зеленского, вспоминает Шустер. Также из интересного отмечается киновечер. Зеленский иногда приглашал своих помощников посмотреть фильм, причем в основном голливудский. Советские картины стали «вызывать у него отвращение».

Российская спецоперация на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине. По его словам, президент Украины знает, как добиться победы Киева. Во Франции, к слову, тоже поставили на текущий 2024-й, но считают, что конфликт завершится в пользу России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский издал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».