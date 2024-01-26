В РФ создали самый быстрый дрон-конвертоплан «Ловкий»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Беспилотник уже применяют в зоне СВО.

В России придумали новый беспилотник под названием «Ловкий». Об этом в беседе с РИА Новости сообщили создатели БПЛА из компании «Хардберри-РусФактор».

По словам инженеров, дрону в полете помогают специальные крылья. Благодаря этому конструктивному нововведению он может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше по сравнению с популярными моделями. Кроме того, дальность его полета ограничена 50 километрами, а на одном заряде дрон может продержаться полтора часа. При этом ему не нужна специальная установка для запуска. Все может осуществить один оператор.

«Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии», — отметили создатели БПЛА.

«Ловкий» уже прошел боевое крещение, показав впечатляющий результат. Создатели учли замечание бойцов и доработали БПЛА в соответствии с ними.

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