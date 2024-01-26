«Не научились»: как Россия отправила ВСУ в «нокаут» одной тактикой
Полковник СБУ Стариков: ВСУ не умеют бороться с российскими дронами
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
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Украинские боевики больше не знают, как эффективно сражаться.
ВСУ не располагают средствами борьбы с тактикой России по использованию дронов. Об этом на YouTube-канале заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Противодействовать этой тактике пока не научились. Таким образом, малый воздух стал обладать возможностью высокоточного огневого поражения, сложен в перехвате и управляется удаленно с использованием миниатюрной инфраструктуры, которую сложно поразить», — говорит он.
Каждое подразделение ВСУ необходимо обеспечить достаточным количеством средств РЭБ и иным противовоздушным вооружением, подчеркнул полковник. Иначе боевики не смогут противодействовать российским БПЛА, отметил Стариков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что уникальный БПЛА испытали в зоне СВО российские бойцы.