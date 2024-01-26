Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 января по 4 февраля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 29 января по 4 февраля.

Солнце, проходя по воздушному знаку Водолея, наделяет сознание искренностью, открытостью и дружелюбием. Это самый лучший период для объединения в группы единомышленников, поиска спонсоров для начала своего дела, защиты диссертаций и получения научных степеней, продвижения на пути самообразования и развития.

В это время усиливается интерес к техническим наукам, информационным и новым перспективным технологиям. Дух свободы и тяга к справедливости пропитывают пространство вокруг и способны вызвать бурный протест против любого притеснения личных инициатив.

Знак целеустремленного Козерога усилен тремя планетами — Меркурием, Венерой и Марсом, находящимися, к тому же, в гармоничных космических энергиях. В приоритете — вопросы карьеры, повышения профессионального уровня и квалификации, укрепления финансовой стабильности. Используйте это время для получения прибыли, заключения выгодных сделок, посещения профильных мероприятий и реализации самых сложных дел. Приветствуется настрой на тщательность, точность, трудолюбие. Для получения результата должна быть стратегия.

Отношения в это время нацелены на стабильность и надежность. Предпочтение отдается более статусным и духовно зрелым партнерам. В имидже лучше придерживаться строгой деловой классики, элегантных аксессуаров в стиле минимализма.

29 января, особенно первая половина дня — наиболее эффективное время для запуска серьезных бизнес-проектов, инвестиций в строительство и недвижимость, заключения долгосрочных договоров и контрактов, деловой активности и реорганизации рабочего процесса, для выбора профессии или трудоустройства, развития в карьере и продвижения в иерархии на госслужбе или в административном аппарате. К тому же, Луна в Деве помогает методичному и рациональному подходу, усиливает ясность мысли, способствует порядку в доме, на работе и в отношениях.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам достичь профессионализма, обрести общественное признание и привилегии поможет взаимодействие с официальными инстанциями, налаживание связей с вышестоящими лицами.

Им стоит задуматься о серьезных проектах, официальном трудоустройстве или стабилизации отношений. Это также отличное время для реализации способностей и талантов на профессиональном поприще.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов открываются возможности для расширения жизненной сферы, личного влияния и роста авторитета. Знакомство со статусными партнерами — возможно в командировках или дальних поездках, во время спортивных мероприятий и даже в процессе судебных дел.

Проявление личной инициативы и организаторских навыков поспособствуют крупным начинаниям и выгодным проектам, успешной международной, законодательной, издательской деятельности.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов актуально высказывание «деньги любят тишину». Не афишируйте полученные доходы, и тогда они надолго задержатся в вашей жизни.

Период поможет получить налоговые льготы или вычеты, выгодное оформление медицинской страховки, а также тайную сексуальную связь. Курс массажа или СПА процедур поможет улучшить здоровье и восстановить энергетические ресурсы организма.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков наступает время для заключения прочных союзов, получения помощи от друзей и спонсорской поддержки от вышестоящих авторитетных лиц, общественных организаций. Звезды обещают успех в научной, юридической, консультационной деятельности, популярность в социуме.

Период благоприятен для реализации творческого таланта и оригинальных идей. А также стоит присмотреться к друзьям — кто-то из них может стать вашей судьбой.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, выгодному трудоустройству или повышению в должности может поспособствовать женщина, обладающая статусом или соответствующими полномочиями.

Благоприятно заключать договоры на бытовое обслуживание, юридическое сопровождение или на получение консультационных услуг. Успех будет сопутствовать в организации собственного предприятия или обустройстве рабочего кабинета.

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Дева — гороскоп на неделю

Девы, ваше врожденное трудолюбие, исполнительность и педантичность найдут наилучшее применение и реализацию в сфере международной деятельности, образования, науки, творчества и спорта. При посещении публичного мероприятия можно встретить свою любовь или завести перспективные знакомства с представителями других культур и национальностей.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов события разворачиваются вокруг финансовых средств, направленных на расширение земельных наделов и недвижимости, регистрацию собственности, оформление соответствующих документов.

Выгодно решаются вопросы страхования, безопасности и аренды жилья, наследования, капитального ремонта. Бизнесмены могут выгодно приобретать крупные пакеты акций, а также заказывать маркетинговые исследования перспективных направлений.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы смогут легко вступать в контакты с большим количеством людей, участвовать в обмене идеями, в различных переговорах и дискуссиях. Именно сейчас вам предоставляется возможность зарекомендовать себя красноречивым оратором.

Можно завести интересные знакомства в транспорте, учебных заведениях, на консультации у специалиста. Успешно будет складываться деятельность в сфере консалтинга, торговли, науки и оказания посреднических услуг. Договоры и соглашения, заключенные в этот период, окажутся надежными и перспективными.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам для сохранения здоровья и ресурсного состояния рекомендуется следовать распорядку дня и придерживаться сбалансированного питания. Можно выгодно и эффективно пройти медицинское обследование, приобрести бытовую технику, получить прибыль за оказанные услуги или премию по месту работы. Руководители могут пополнить штат ответственными и трудолюбивыми работниками.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, вдохновение и мотивация посетят вас во время рекламных кампаний или самопрезентации, на публичном поприще, в процессе обучения, занятий спортом, проведения досуга и культурных мероприятий.

Вам легко будет завладеть вниманием и симпатией со стороны аудитории, а также проявить свои таланты и способности. Вы преуспеете как в процессе игры на бирже, так и на любовном фронте.

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Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев в приоритете душевный комфорт, обустройство дома с целью создания уюта, безопасности или романтической обстановки. Лучше отойти от суеты и забот повседневности, уединиться и забыть про общественные дела.

Творческий настрой, вдохновение, медитации, посещение бассейна или бани вернут жизненные силы, тонус организму и восстановят нервную систему.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб жизненные цели формируются в поездках, в процессе общения, получения информации или постижения знаний. Вы наполнены прогрессивными идеями и способны убедить других в их целесообразности.

Поучаствуйте в научной дискуссии или дебатах с эрудированными собеседниками. Полезный совет можно получить от друзей и единомышленников.

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