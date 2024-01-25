Губернатор Тамбовской области отметил героизм командира сбитого Ил-76

Фото: ТАСС

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Борт перевозил военнопленных ВСУ, но пал жертвой киевского режима.

Командир Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью, Станислав Беззубкин, был настоящим героем. Об этом заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в личном Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ знали о готовящемся обмене военнопленными. Губернатор надеется, что виновные в трагедии ответят по заслугам. Егоров также выразил соболезнования родным Беззубкина и близким всех членов «героического экипажа». Летчик постарался увести падающую машину подальше от населенных пунктов.

«Представители киевской хунты были, как и полагается в таких случаях, оповещены о маршруте самолета. То, что произошло, — подлый и трусливый удар в спину», — заявил Беззубкин.

Самолет вез на обмен 65 боевиков киевского режима. В МИД РФ отметили, что сегодняшняя трагедия ставит под вопрос дальнейшие переговоры с Украиной.

Разбор трагедии по минутам: как ВСУ сбили Ил-76 с пленными в Белгородской области

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины. Он заверил, что украинскую сторону предупреждали о том, кто находится на борту.