Фото, видео: 5-tv.ru

О том, с кем и куда летит самолет, украинцы прекрасно знали, их предупредили заранее, как делали не раз и не два до этого.

Главная новость дня, которая очень четко дает понять, кто сидит в Киеве и управляет остатками страны. ВСУ сбили российский Ил-76, в котором летели 65 украинских пленных.

А еще девять наших военных — это члены экипажа и сопровождающие. О том, с кем и куда летит этот Ил, ВСУ прекрасно знали, их предупредили заранее, как делали не раз и не два до этого.

Последний подобный обмен был 3 января, тогда украинских пленных доставляли к границе на этом же самолете. Показательно, что в первые минуты после теракта вся украинская пресса ликовала, а когда стало понятно, что произошло на самом деле, спешно удаляла и переписывала свои же публикации.

Вот материал издания «Украинская правда» в начале дня, а вот сейчас: ни слова о том, что сбитый российский самолет — это работа ВСУ. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин разобрал трагедию по минутам.

Военный транспортный борт был сбит над территорией Белгородской области около 11 утра. Вот кадры его падения.

На борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена. А кроме них — шесть членов экипажа и трое сопровождающих, погибли все.

«Киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — сообщили в Министерстве обороны России.

Поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет.

Местные жители слышали три взрыва. Два прозвучали в небе, а третий — при падении самолета.

«Услышали сильный взрыв, подумали, что это беспилотник. Они, бывает, летают. Очень сильный взрыв», — рассказал священник.

«Я во двор как раз вышла, два грохота таких было, и потом смотрю, пламя, дым в той стороне, за огородами, за нашими», — отметила местная жительница.

«Были какие-то маленькие взрывы, а потом такой сильных хлопок был и удар, что аж гарнитур настенный зашатался. Вышли — пламя», — отмечает житель села Яблоново Павел Онищенко.

Крушение Ил-76 произошло в меньше чем паре километров от этого места. Тут церковь и школа, в школе учились дети.

Пытались пообщаться, но люди взволнованные, диалога не получается. Но это тоже одна из красок той ситуации, которая здесь происходит.

Они и до сегодняшнего дня жили в страхе от беспилотников или потенциальных ракетных ударов ВСУ. Вот это пятно в небе — характерный след при попадании ракеты.

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», — отметили в Минобороны.

По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня. Был ли теракт намеренным, а удар по гуманитарной миссии расценивается именно как акт терроризма, или он совершен по-обычному для ВСУ разгильдяйству, предмет расследования и аналитики, но точно можно сказать одно.

Что таким кровавым, присущим киевскому режиму, методом, сорван очередной обмен военнослужащими. Погибли не только украинские пленные, но и девять российских военных.

А еще более сотни не смогут вернуться домой к своим семьям. По крайней мере, в ближайшее время.