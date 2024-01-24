Трамп назвал имя потенциального вице-президента
Трамп назвал сенатора Скотта от Южной Каролины потенциальным вице-президентом
Фото: www.globallookpress.com / Paul Weaver
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Выборы в США пройдут уже в этом году.
Дональд Трамп заявил, что сенатор от Южной Каролины Тим Скотт может стать вице-президентом, если он сам победит на президентских выборах.
На недавнем эфире «Шоу Хоуи Карра» политик отметил, что сенатор является «замечательным парнем». Однако точного ответа касательно человека на эту должность Трамп дать не смог.
Сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.
Скотт также был одним из кандидатов в президенты США. Сторонник Республиканской партии поддержал Трампа, заявив, что стране нужен лидер, который объединит нацию и закроет границы.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Трампа, от Республиканской партии в них намерена участвовать бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Любовь на стороне и коррупция: почему дело против Трампа распадается на глазах
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире. Хейли признала победу оппонента, но подчеркнула, что не выйдет из предвыборной гонки, несмотря на поражение в штате.