Любовь на стороне и коррупция: почему дело против Трампа распадается на глазах

Фото: Reuters / MIKE SEGAR

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«Свободная» и «демократичная» страна оказалась на деле совсем не такой.

Судебное дело о вмешательстве в выборы против бывшего президента США Дональда Трампа разваливается на глазах. Прокурор по этому делу Фани Уиллис назначила на должность спецпрокурора своего любовника Натана Уэйда, пишет издание EADaily.

Также ее теперь обвиняют в отмывании денег через него, сообщил в Telegram-канале политолог Малек Дудаков. На распад дела влияет и то, что Уиллис активно общалась с демократами в Конгрессе перед тем, как оспаривать его.

Демократы полтора года вели свое расследование в отношении Трампа из-за штурма Капитолия. Дело пришлось прикрыть только из-за будущих выборов в Конгресс, на которых они проиграли.

Выяснилось, что демократы удалили или закодировали больше 100 материалов по расследованию инцидента 6 января. Случилось это прямо перед тем, как республиканцы взяли большинство.

Неизвестно, что они хотели скрыть, но, возможно, это факты о причастности информаторов ФБР к провоцированию толпы на штурм Капитолия, которые всплыли через пару лет. Самое интересное, что исчезнувшие материалы успели передать прокурору для ее дела против политика.

Адвокатам прокуратура их не показывает. Уиллис запутала расследование со всех сторон — обвинения в коррупции только добавляют ей проблем.

Так дело против Трампа имеет все шансы развалиться. Хотя за политиком «тянется» еще три расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп опережает конкурентов перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир.