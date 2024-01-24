Все вернется? Хирург развеял главные мифы о липосакции

Хирург Азизян: жир после липосакции может вернуться

Фото: www.globallookpress.com / Helen H. Richardson

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Во что верят многие пациенты клиник?

Одной из самых популярных процедур в пластической хирургии является липосакция. С ее помощью можно подкорректировать объемы и контуры тела.

Пластический хирург Ваагн Азизян в беседе с изданием Газета.ру развеял несколько популярных мифов, в которые, как правило, верят пациенты клиник.

Первый миф: липосакция — это способ похудения

Липосакция не является альтернативным способом похудения вместо правильного питания или физической активности. Она позволяет точечно убрать жировые отложения в определенных участках тела, которые нельзя подкорректировать иначе.

Второй миф: липосакция лечит целлюлит

Липосакция не избавляет от целлюлита. Процедура лишь позволяет изменить внешний вид вашей кожи. Однако ее структура остается неизменной.

Миф третий: липосакцию можно делать в любом возрасте

Липосакцию нельзя делать в любом возрасте. В первую очередь, это все еще хирургическая операция, которая проводится под общей анестезией — всегда необходима консультация специалиста.

Миф четвертый: липосакция оставляет следы

Липосакция не оставляет больших шрамов и следов операции. Сейчас врачи делают небольшие разрезы размером всего несколько миллиметров. Видимые шрамы после врачебного вмешательства — большие исключения.

Миф пятый: жир после операции не возвращается

Жировые отложения могут вернуться через какое-то время. Чтобы избежать этого, необходимо следовать здоровому образу жизни и следить за собственным весом.

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