Придают уверенности: три самые популярные пластические операции среди мужчин

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Пластический хирург Дмитрий Васильев рассказал, за какими услугами чаще всего к нему обращаются представители сильного пола.

Эстетическая медицина пользуется спросом не только среди женщин. В интервью изданию Газета.ру пластический хирург Дмитрий Васильев рассказал, что чаще всего в своей внешности хотят изменить представители сильного пола.

Так, лидирует ринопластика. Мужчины желают восстановить правильную функцию дыхания и улучшить внешний вид носа. Однако немало и тех, кто ложится под нож хирурга ради эстетических соображений.

«Действительно, с помощью правильно сделанной ринопластики внешность становится гармоничной, а образ мужественным», — пояснил Васильев.

Кроме того, мужчины обращаются к Васильеву для корректировки лица. Операция называется блефаропластика. Пациенты чаще всего хотят убрать усталость на лице, заметно помолодеть и выглядеть здоровыми.

«Это придает уверенности и является лучшей мотивацией для дальнейшего личностного и карьерного роста», — отметил специалист.

По его словам, еще одной популярной у мужчин пластической операцией является подтяжка лица методом эндоскопического лифтинга. При помощи этой операции хирург может убрать излишние морщины и заломы со лба, скорректировать нависающие брови.

«Операция делается через микропроколы, никаких лишних швов. При этом, эффект отличный — лицо становится более молодым и свежим, но черты лица не меняются», — подытожил хирург.

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