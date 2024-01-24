«Сохранение жизней в приоритеты не входит»: Лавров вытащил на свет преступления США на Ближнем Востоке

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Российский дипломат категорично раскритиковал атаки, преступное бездействие и дипломатические убийства США в секторе Газа и Йемене.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по вопросу войны на Ближнем Востоке. Министерство опубликовало тест выступления на сайте ведомства. Далее 5-tv.ru приводит речь Сергея Лаврова без изменений.

Метастазы по всему региону

Сегодня проводим заседание по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по палестинскому вопросу, в поистине драматический момент. Не только соображения большой политики, но и общечеловеческая мораль требует от нас принятия срочных мер для прекращения огня и страданий людей в Палестине. Равным образом востребованы шаги, направленные на недопущение дальнейшей дестабилизации обстановки в других частях Ближнего Востока.

До сих пор наш Совет не смог дать адекватный ответ на этот поистине судьбоносный вызов. Причина известна — она состоит в позиции Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях. Вызывает оторопь изворотливость американской дипломатии, которая то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает к «снижению интенсивности» боевых действий в Газе. Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев.

Накануне нашего заседания мы предприняли еще одну попытку добиться солидарной реакции Совета на происходящее и предложили проект заявления Председателя с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. Однако США и их союзники этот документ заблокировали, подтвердив, что сохранение жизней мирных палестинцев в их приоритеты не входит.

Гуманитарные последствия такой политики ужасны. Погибли почти 30 тысяч мирных жителей, в том числе огромное количество женщин и детей. Север Газы практически полностью разрушен и непригоден для жизни. 80% всего населения сектора — внутренне перемещенные лица. Настоящая человеческая трагедия, которой не видно конца.

Угрожающие масштабы приобрел дефицит всего жизненно необходимого. Хотел бы привлечь ваше внимание к статье в газете «The Jerusalem Post» от 5 января 2024-го. Ее написала профессор Университета имени Бен-Гуриона Дорит Ницан, которая раньше работала координатором ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Статья основывается на оценках экспертов-экологов, включая израильских специалистов. Оценки заставляют усомниться, что Газа когда-нибудь будет пригодна для жизни после завершения конфликта.

В результате бомбардировок почва, грунтовые воды, прибрежная морская акватория, атмосфера уже беспрецедентно загрязнены толстым слоем из продуктов взрывов и горения, уничтоженной техники, боеприпасов, химикатов, разлагающихся биомасс (как бы жутко это ни звучало), бытовых отходов и канализационных вод. Исчезли естественные источники питьевой воды. Фактически уничтожена канализационная инфраструктура. По оценкам, 22% сельскохозяйственных земель Газы уже никогда не будут восстановлены. Зафиксированы десятки тысяч случаев диареи, острых респираторных заболеваний, чесотки, кожной сыпи и других болезней. Резко возрос риск эпидемий. Отсутствие гуманитарного доступа признано Всемирной организацией здравоохранения главным препятствием для доставки гумпомощи. ВОЗ отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа с конца декабря 2023 года, поскольку соответствующие запросы были отклонены.

С целью облегчить страдания жителей Газы Россия, как и ряд других стран, направила в сектор сотни тонн продовольствия, медицинских изделий и лекарств. Поддерживаем действующих «на местах» сотрудников ооновских гуманитарных агентств, которые, к большому прискорбию, также становятся жертвами войны, включая полторы сотни погибших. Об этом недавно говорил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, охарактеризовав эту цифру как беспрецедентную в истории участия Организации в различных операциях в зонах конфликтов.

Особую тревогу вызывает муссирование таких отвратительных идей, как насильственное перемещение палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах. Следует также немедленно остановить приобретающее массовый характер насилие со стороны израильской армии и еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также исключить любые попытки подорвать статус-кво иерусалимских святынь.

Неспособность нашего Совета к принятию исчерпывающих мер приводит к тому, что нынешнее обострение конфликта в Палестине дало метастазы по всему региону. Причем вновь не без пагубного участия США и их союзников, чье военное присутствие на Ближнем Востоке, как и в других частях Евразийского континента, создает все новые неприемлемые риски для международной безопасности. Категорически осуждаем ничем не оправданную агрессию против Йемена, предпринятую при ведущей роли Вашингтона и Лондона без санкции Совета Безопасности ООН. Действия англосаксов представляют собой прямую угрозу международному миру, подрывают миропорядок, основанный не на их «правилах», а на верховенстве универсального международного права и центральной роли Объединенных Наций. Осуждаем также израильские бомбардировки Сирии, в том числе удары, целями которых декларируются структуры, легально находящиеся в этой стране по приглашению ее законного правительства. Политические убийства должны быть прекращены. Взрывоопасна ситуация на границе Ливана с Израилем.

Очевидно, что односторонние силовые акции лишь усугубляют и без того тяжелое положение дел на Ближнем Востоке. Положение, которое сложилось не сегодня и отражает многолетнюю историю. Речь идет о многократных вторжениях американцев и их сателлитов в независимые государства, которые привели к сотням тысяч погибших в Ираке, разрушению государственности в Ливии, войне в Сирии, огромным потокам беженцев, беспрецедентному всплеску международного терроризма, в том числе на Африканском континенте.

Россия не приемлет террористические проявления в любых формах. Категорически осудили и нападения на мирных граждан в Израиле 7 октября 2023 года. В отличие от некоторых западных коллег, которые исповедуют двойные стандарты, не делим экстремистов на «плохих» и «хороших», на «своих» и «чужих». Настаиваем на освобождении всех удерживаемых в Газе, независимо от их национальности и происхождения.

«Завтрашний день»

Сегодня все чаще слышим, прежде всего от западных представителей, призывы сосредоточиться не на сегодняшнем, а на «завтрашнем дне» (the day after) палестино-израильского конфликта, как будто бы эскалация в Газе уже прекратилась и обстановка там якобы больше не требует внимания Совета. Но лукавая логика западных делегаций очевидна. Заблокировав все столь остро необходимые усилия Совета призвать стороны к прекращению огня, США и их союзники хотят как можно скорее перевернуть эту крайнее неудобную для себя страницу, делающую их соучастниками бойни, развязанной против мирного населения в Газе.

Хочу подчеркнуть: СБ ООН по-прежнему должен выполнить свой мандат и призвать к прекращению огня. Иначе нет никакой гарантии, что боевые действия не возобновятся с новой силой. А в отсутствие такой гарантии, равно как и безоговорочного выполнения решений ООН о создании палестинского государства, все разговоры про «завтрашний день» не только преждевременны, но и беспредметны. И это прекрасно понимают потенциальные доноры, которые могли бы вложиться в будущее восстановление Газы.

Когда же дело дойдет до рассуждений о параметрах «завтрашнего дня», то принципиальное значение должны иметь следующие факторы.

Во-первых, консолидированная воля самого палестинского народа. Палестинцы, на протяжении десятилетий лишенные шанса на государственность, заслужили, чтобы этот вопрос, наконец, был решен. Первое и главное условие для этого — единство самой палестинской нации. Верим, что наши палестинские братья и сестры проявят стратегическую мудрость и откажутся от всех конъюнктурных соображений, междоусобиц, которые препятствуют национальному строительству. Они должны сами решать, как должно выглядеть их будущее государство, кто и как должен им управлять. По-моему, наши западные коллеги называют это демократией. Навязывание решений извне и столь любимый западными коллегами «социальный инжиниринг» тут категорически неприемлемы.

Не менее важно единство позиций всех внешних игроков, которые должны руководствоваться не своими политическими интересами и замыслами в регионе, пытаясь транслировать их через те или иные палестинские фракции, а императивом поиска скорейшего решения для многовекового конфликта. Россия внесла свои предложения о путях достижения этой цели. Именно они могли бы стать важным элементом нового эффективного посреднического механизма, который бы пользовался доверием как палестинцев, так и израильтян. Продолжим эту работу.

Второй ключевой фактор — незыблемость двугосударственной формулы палестино-израильского урегулирования и императив ее скорейшей реализации. Нас крайне тревожат заявления израильского руководства, ставящие ее под сомнение. Обращаем внимание и на крайне размытые заявления руководства Госдепартамента США на этот счет. Похоже, Вашингтон в очередной раз полагается на свою якобы «эффективную», а на деле — абсолютно провальную — двустороннюю дипломатию, надеясь как-то «утрясти» перед ноябрьскими выборами выгодные для себя параметры ближневосточного урегулирования и совершенно не заботясь о долгосрочных последствиях.

Все это мы наблюдали уже много раз. Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных, «челночных» переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчивается все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз. Вашингтон сначала «похоронил» работу квартета международных посредников, а теперь последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации в рамках СБ ООН. Циничную близорукость американского руководства хорошо иллюстрирует высказывание Джона Салливана, советника Президента Джо Байдена по национальной безопасности, за неделю до 7 октября 2023 года о том, что «ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении последних двух десятилетий».

Коллеги (а я обращаюсь к западным коллегам), весь мир ждет, когда вы уже осознаете, что ваше упорное пренебрежение многосторонней дипломатией и ее откровенный саботаж раз за разом приводят к трагическим результатам.

Для России, как и для подавляющего большинства членов международного сообщества, очевидно, что логику конфронтации в палестинском вопросе можно преодолеть только совместными усилиями, опирающимися, прежде всего, на интересы государств региона. Именно они должны в конечном счете решать его судьбу. Ростки таких положительных процессов уже наметились — положено начало нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией при содействии КНР, восстановлено членство Сирии в Лиге арабских государств, налаживается диалог между Дамаском и Анкарой.

Задача любого международного посредничества — не вмешиваться в эти процессы, не превращать регион в площадку геополитической борьбы, а создавать максимально благоприятные внешние условия для восстановления доверия между расположенными здесь странами.

Именно на это нацелены все российские инициативы по ближневосточному урегулированию. После купирования острой фазы нынешнего кризиса, которому должен способствовать солидарный призыв СБ ООН к прекращению огня, мы предлагаем созвать консультации на министерском уровне для консолидации позиций ключевых региональных игроков и выработке на их основе практических шагов по содействию восстановлению палестинского единства.

На следующем этапе будет востребован формат международной конференции по ближневосточному урегулированию, о чем говорили выступавшие до меня представители. Ее цель — провозглашение палестинского государства, выработка мер по обеспечению надежной безопасности Израиля и нормализация его отношений со всеми арабскими и в целом мусульманскими странами. С идеей созыва такой конференции Россия выступила в этом зале около 15 лет назад. Надеюсь, эта идея получит то внимание, которого она заслуживает.

«На столе» остается и более широкая идея о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива и в целом в регионе Ближнего Востока, которая закрепляла доверие, транспарентность и гарантии равной безопасности для всех стран региона. У России, как известно, есть конкретные предложения на этот счет, которые мы обсуждаем со всеми заинтересованными странами достаточно давно. Изложенное выше — это наше видение движения вперед. Но для начала, повторюсь, необходимо добиться немедленного прекращения огня.

В заключение хотел бы призвать членов СБ не поддаваться увещеваниям США про то, что у них якобы «все под контролем» и они «решают вопросы «на земле», и не откладывать в очередной раз до лучших времен вопрос о создании палестинского государства. Важно, чтобы Совет Безопасности ООН не просто переподтвердил безальтернативность существующей международно-правовой базы по данному острейшему вопросу, но и наметил конкретные пути и сроки ее воплощения в жизнь. Это не просто обязательства, вытекающие из резолюций Генассамблеи и СБ ООН, «Мадридских принципов» и других решений. Это моральный долг международного сообщества, и мы призываем его выполнить.

Запад «хоронит» решения ООН

Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученной скороговоркой повторить обвинения в адрес России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит.

Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные СБ ООН Минские договоренности 2015 года, гарантами которых выступали Франция и Германия, в последствии признавшие, что и не думали их выполнять. Нельзя допустить повторения таких преступных действий и в отношении палестинского народа.