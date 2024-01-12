Хлеще Украины и Палестины вместе взятых? Накроет ли мир Третья мировая война после ударов США по Йемену

Фото, видео: Reuters / US CENTRAL COMMAND VIA X; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Приведет ли эта ситуация к конфликту «всех против всех»?

Мир имеет все шансы избежать Третьей мировой войны в результате конфликта Йемена и хуситов в случае, если в ситуацию вновь не вмешаются США. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Армен Гаспарян.

По мнению эксперта, в текущих реалиях аналитики могут утверждать о скором назревании локального конфликта, который, в случае появления внешней подоплеки, может перерасти в «йеменский кризис». По своей силе он может превзойти не только ситуацию на Украине, но и конфликт в Палестине.

«Я не убежден, что в данном случае можно говорить о начале Третьей мировой войны. Здесь, скорее, пока локальная история. Нужно ждать ответных ходов хуситов, надо смотреть, как будет действовать Иран», — отметил он.

Гаспарян считает, что, во многом, исход конфликта между Йеменом и хуситами будет зависеть от влияния Штатов. Даже мнящие себя абсолютно непобедимыми США вряд ли рискнут наводить свои порядки на территории, пламя вражды на которой потушить будет практически невозможно, подчеркнул он.

«Я не убежден, что США готовы прямо сейчас развязать серьезный конфликт, памятуя фактор сектора Газа нерешенный. То, что все в очередной раз посмотрели, что из себя представляет демократия — да. Приблизило ли это к спокойствию? Думаю, что нет. Гораздо больше оснований предполагать Третьей мировой войной то, что американцы устроили на Украине», — резюмировал Гаспарян.

По ситуации с хуситами высказалась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По мнению дипломата, Штаты, объединившись с Великобританией, нелегитимно нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Йемена.

В ответ хуситы заявили о намерении нанести ответные удары по американским объектам в регионе. В НАТО, в свою очередь, охарактеризовали атаку на Йемен как «оборонительные удары».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле сказали по поводу участия США в обстреле Йемена.