«Катастрофические последствия»: миру угрожает зомби-вирус из сибирской мерзлоты

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Глобальное потепление может привести к новой пандемии, которая возникнет из-за «микробов Мафусаила». Что это за патогены и почему ученые так их бояться?

Вирусы «зомби», найденные в вечной мерзлоте Сибири, могут стать причиной новой пандемии. Настолько ли реальна опасность, которая уже наводит панику на Западе, — в материале 5-tv.ru.

Неизвестные науке вирусы

О наличии в сибирской почве вирусов, способных сделать из живого существа нечто вроде зомби, заявляет aif.ru со ссылкой на британское издание The Guardian и выводы французских ученых.

Группа этих довольно авторитетных в научном мире исследователей путешествовала по российскому региону еще в 2014 году, набирая образцы грунта в разных районах. Ученые выявили 13 вирусов пяти разных видов инфекционных агентов, возраст которых от 27 до 48 тысяч лет. Один из штаммов ранее не был известен науке.

«Почва холодная, темная и полностью лишена кислорода — это идеальные условия для хранения биологического материала. Вы можете поместить в вечную мерзлоту йогурт, и он будет все еще съедобным даже спустя 50 тысяч лет», — говорит Жан-Мишель Клавери, который лично проводил исследования на территории России.

Однако ситуация может поменяться из-за изменений климата на Земле — глобальное потепление влечет таяния ледников, что, соответственно, может привести к высвобождению вирусов из «плена мерзлоты».

К тому же, промышленное освоение Севера в целом и Сибири в частности может повлечь за собой широкое распространение разного рода патогенов, к которым у человечества еще попросту нет иммунитета. Вакцины, что вполне логично, тоже не существует. Отсюда — и опасения о растущих рисках.

«Планируются масштабные горнодобывающие операции, в ходе которых в глубокой вечной мерзлоте будут пробурены огромные ямы для добычи нефти и руды. Эти операции высвободят огромное количество патогенов, которые все еще процветают там. Шахтеры будут приходить и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими. Наша иммунная система, возможно, никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов, и это еще одна проблема. Сценарий возвращения к нам неизвестного вируса, однажды заразившего неандертальца, хотя и маловероятен, стал вполне возможным», — предполагает вирусолог.

Зомби-вирус из России

Особенно опасным, по мнению французских исследователей, является так называемый зомби-вирус.

«Штаммы этих „микробов Мафусаила“ — или вирусов-зомби, как их еще называют — уже были выделены исследователями, которые выразили опасения, что новая мировая чрезвычайная ситуация может быть спровоцирована болезнью из далекого прошлого», — говорится в материале одного из ведущих британских изданий.

А вирусолог Марион Купманс из медицинского центра Эразмус в Роттердаме уверена, что именно вирусы из вечной мерзлоты под воздействием глобального потепления несут катастрофические риски для человечества.

И не только пресловутый зомби-вирус, но и, например, инфекция древнего полиомиелита. И Арктика со своими таящимися в недрах угрожающими миру патогенами скоро станет весьма опасным местом планеты.

«Если вы посмотрите на историю вспышек эпидемий, то увидите, что одной из ключевых движущих сил были изменения в землепользовании. Вирус Нипах распространялся фруктовыми летучими мышами, которых люди изгнали из мест обитания. Аналогичным образом, оспа обезьян связана с распространением урбанизации в Африке», — подчеркивает Купманс.

Зарубежные ученые полагают, что вечная мерзлота на самых глубоких своих уровнях может содержать вирусы, которым до миллиона лет, то есть они фактически старше человека разумного как вида.

От оленя к человеку

О зомби-вирусе говорили еще в декабре 2023-го, когда по Сети разошлась информация из Йеллоустоунского национального парка в США. Там нашли оленя, умершего как раз от этого вируса. Этот случай стал первым зарегистрированным в знаменитом международном заповеднике, который привел к гибели животного от «хронической изнуряющей болезни».

Более того, американское издание Daily Mail утверждало, что на севере Соединенных Штатов последнее время все шире распространяется этот пугающий вирус. Правда, пока его жертвами становятся исключительно олени.

Заразившиеся животные теряют вес, у них наблюдается нарушение координации и другие неврологические симптомы. Олени выглядят растерянными, у них текут слюни, они перестают бояться людей.

По словам сразу ряда американских специалистов, вирус может быть передан человеку, если ему удастся преодолеть межвидовой барьер.

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Вирусы вокруг нас

Оправдана ли паника зарубежного научного сообщества, в беседе с изданием aif.ru рассказал доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров. По словам специалиста, вирусы действительно могут «воскреснуть» после мерзлоты, но это вовсе не значит, что человечеству стоит приготовиться ко вспышкам смертельных заболеваний и, уж тем более, глобальной пандемии.

«Сколько-нибудь реалистичной угрозы для человека из мерзлоты не исходит. Вирусы вообще являются важной частью окружающей нас биоты — они вокруг нас везде, причем большинство из них инфицируют бактерии и другие микроорганизмы. Мерзлота в этом смысле опасна ничуть не больше (а точнее, даже сильно меньше), чем обычная почва под ногами, особенно в городе», — объясняет эксперт.

А академик, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов считает, что вирусы, о которых ведут речь его зарубежные коллеги, для человека не опасны, по крайней мере, на первом этапе после своего «освобождения».

«Надо изучать пробы из вечной мерзлоты, чтобы знать, какими были древние вирусы и бактерии, и разрабатывать лекарства для противодействия этим патогенам. Ученые, образно говоря, выступают как разведчики новых потенциальных угроз. Но в данном случае речь идет о вирусах, которые не представляют опасности для человека. Вряд ли вирусы амеб сразу перескочат на людей, для начала им надо перейти на грызунов. Их патогенность для грызунов ученые сейчас проверяют», — говорит Сергей Нетесов.

Снова политика?

Стоит отметить, что зарубежные специалисты не первый раз решили напугать мир страшилками о неизвестных болезнях. Например, не так давно Всемирная организация здравоохранения предупредила о «болезни Х», которая вызвана неизвестным науке патогеном будущего и грозит людям эпидемией или даже очередной пандемией.

А спустя короткое время ученые начали говорить о вирусе зомби из России, в котором некоторые уже заподозрили ту самую загадочную «болезнь Х»?

«Я далек от конспирологии и не хочу говорить с ее позиций. Но сейчас многие политические аналитики активно обсуждают якобы вынашиваемые определенными акторами идею возможного глобального биотеррористического проекта „болезни Х“, которая может быть кому-то нужна, чтобы изменить существующие геополитические расклады. Не готов комментировать, насколько эти опасения оправданы, но теоретически привлечение внимания к вирусологическим угрозам с территории России может скрывать подготовку к фальсификации источника заражения», — рассуждает Андрей Летаров.

Вирусолог подчеркивает, что, в теории, создать «рукотворную» эпидемию вполне возможно, а уж приписать ее любому источнику в угоду, исходя из политических соображений, вполне реально.

«Но лично я все-таки полагаю, что вирусы амеб — это всего лишь вирусы амеб, даже если они пришли из России на страницы британской печати», — резюмирует эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о новом летальном вирусе из Китая.