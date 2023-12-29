Зафиксирован первый случай заражения лошадиным энцефалитом после XX века

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Мужчина был госпитализирован в конце ноября.

Зафиксирован первый случай заражения лошадиным энцефалитом с 1996 года. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, заболевание произошло в Аргентине.

Местные власти предупредили организацию 20 декабря, сообщив, что в конце ноября был госпитализирован мужчина. Он жаловался на дезориентацию, лихорадку, головокружение и боль, у нее проявлялась миалгия. В этом же районе, где он жил, были найдены лошади, больные энцефалитом.

12 дней мужчина пролежал в палате интенсивной терапии в больнице, его подключали к аппарату ИВЛ. Сейчас он выписан, но медработники все еще наблюдают за его состоянием.

«ЗЛЭ — это редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей. Он потенциально может распространиться в другие районы посредством миграции инфицированных птиц или перемещения людей и животных, несущих вирус», — заявили в организации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США начал распространяться «вирус зомби».