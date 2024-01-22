Выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул
Фото: Reuters
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В настоящий момент решается вопрос с их доставкой на родину.
Представители талибов отправили в Кабул четверых выживших при крушении борта Falcon 10 россиян. Такой новостью поделился представитель талибов* в личном блоге.
Сообщается, что россияне находятся в военно-медицинском госпитале в Кабуле. В настоящий момент решаются организационные вопросы об их отправке на родину бортом МЧС.
«Четыре члена экипажа самолета, разбившегося в Бадахшане, были доставлены в Кабул. Медицинские и спасательные команды министерства авиации и транспорта и министерства обороны оказали им первую помощь», — сообщает Забихулла Муджахид.
Тела погибшей семейной пары пока не привезли. Ожидается, что в Кабул их доставят завтра-послезавтра.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у разбившегося самолета не было необходимых сертификатов. Разрешение на полет было выдано как на пустой рейс без пассажиров.
* — организация Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.