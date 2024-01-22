Крушение российского самолета Falcon 10 в Афганистане: что известно о катастрофе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Macnaughton; 5-tv.ru

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Авиапроисшествие спровоцировало множество вопросов. Самый главный из них — как судно оказалось в афганском воздушном пространстве.

Крушение частного российского самолета в Афганистане обрастает новыми подробностями. По последним данным, в авиакатастрофе удалось выжить четырем пассажирам из шести, находившихся на борту.

Тем не менее, пока нет ответа на главные вопросы — почему Falcon оказался в афганском воздушном пространстве, и имел ли он вообще право на выполнение рейса. Тему продолжит корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Это первые кадры с места крушения российского самолета в Афганистане. Поиски в провинции Бадахшан длились почти сутки. Все из-за непростого рельефа горной местности и погодных условий. Обнаружить лайнер помогли местные жители и один из выживших. Он самостоятельно добрался до ближайшего населенного пункта и попросил помощи. Всего же на борту находились шесть человек.

«По информации от российского посольства в Афганистане: Местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: — четыре живы (у них различные травмы); судьба двоих человек уточняется», — сообщили в Росавиации.

На борту, в том числе, находилась семейная пара: Анна и Анатолий Евсюковы. Они вместе с сыном Виталием приехали на отдых в Таиланд еще в середине декабря, и практически сразу Анне стало плохо — ее госпитализировали в местную больницу, где пациентка находилась под аппаратом ИВЛ. Точный диагноз врачи поставить не смогли. Семья приняла решение транспортировать Анну в Москву.

«По приезде в Таиланд заболела, положили в госпиталь. Поняли, что там держать смысла нет — пролежала уже месяц. Повезли сюда. Какая-то была надежда, во-первых. Во-вторых, в России были праздники», — рассказал Виталий Евсюков.

19 января за пациенткой из Москвы вылетел реактивный пассажирский самолет Falcon 10. На этих кадрах лайнер как раз разбегается и взлетает перед последним рейсом. На борт вместе с Анной взяли только одного сопровождающего — ее мужа Анатолия. Их сын Виталий полетел другим рейсом — еще двое пилотов и два медика. Самолет принадлежал компании «Атлетик групп». Санитарный борт был организован через страховую компанию, в которую обратились семья Евсюковых. Мы дозвонились до владелицы «Атлетик групп» Екатерины Агаповой.

«Никаких пока комментариев. Я только выясняю ситуацию сама, я только о ней узнала из звонков», — заявила она.

Как оказалось, среди членов экипажа был бывший муж Агаповой — Аркадий Грачев. Разговор не получился. Зато нам удалось связаться с отцом командира воздушного судна Дмитрия Белякова.

«Я по Flightradar следил, они долетели до Таиланда. Они обычный выполняли санитарный рейс», — прокомментировал отец Белякова Александр.

А родные врача Игоря Сывороткина первые узнали о том, что их сын жив.

«Сообщили, что они живы. Сотрудники экипажа живы, а пассажиры — кто на борту был — они якобы погибли», — рассказала Светлана — мать Игоря Сывороткина.

Перед крушением Falcon 10 делал остановку для дозаправки в Индии. Потом взял курс в сторону Москвы. Власти Афганистана сообщили, что лайнер появился в их воздушном пространстве неожиданно.

«Десятиместный частный самолет, направлявшийся в Москву, пропал вчера в 19:00 в горах Бадах. Самолет разбился. Самолет не должен был пролетать над Афганистаном, мы предполагаем, что маршрут был изменен по неизвестной причине. Он летел из Индии в Узбекистан. На борту было от шести о семи членов экипажа. Самолет был частным. Более подробной информации у нас нет, в этот район направлены спасательные команды. Как мы получим подробности, мы поделимся ими с вами», — прокомментировал пресс-секретарь Министерства транспорта Афганистана Эмамудин Ахмади.

О причинах крушения воздушного судна говорить пока рано. По некоторым данным, компания «Атлетик групп» в принципе не имела права совершать коммерческий перелет — не было необходимых документов.

«Этот сертификат — это гарантия безопасности полетов. Если она не имела такого разрешения, то самолет можно использовать только в личных целях», — пояснил авиаэксперт Олег Смирнов.

Среди версий авиакатастрофы — ошибка пилотирования, неправильный выбор маршрута и нехватка топлива. Следователи уже возбудили уголовного дело.